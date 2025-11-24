12強奪冠熱血重現 《冠軍之路》主題曲搖滾寫下台灣隊心聲

「啦啦隊女神」峮峮（左）與滅火器樂團主唱楊大正（右）皆出席電影活動。（牽猴子提供）

2026開年話題紀錄片《冠軍之路》宣布將於1月1日上映，今（24日）舉行主題曲〈今天的我〉MV首映與海報發布記者會，今日活動由世界12強棒球賽中華隊總教練總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌、出品人威剛科技董事長陳立白、導演龍男・以撒克・凡亞、楊大正與「啦啦隊女神」峮峮皆到場。峮峮分享當時自費飛往東京觀賽的心情仍難忘；曾豪駒看了預告很感動，「棒球凝聚了台灣人的心。」

楊大正表示自己在觀賞紀錄片時落淚四、五次，情緒強烈。他分享主題曲創作過程：「希望這首歌能讓觀眾在電影結束後，再回到球員的情緒裡。」為了呈現球員從童年練球、受挫不放棄，到最終奪冠的完整軌跡，他以第一人稱視角寫下心路歷程，「三到五分鐘要濃縮一生的夢想，非常困難，但值得。」他也笑稱短期內不會公開演唱：「等票房破億再唱，當成特別慶祝。」

總教練曾豪駒說：「看了預告非常感動，棒球凝聚了台灣人民的心，希望在未來可以繼續為台灣棒球努力。」（牽猴子提供）

楊大正為棒球紀錄片電影《冠軍之路》獻唱主題曲 〈今天的我〉。（牽猴子提供）

峮峮談到當時自費前往東京觀賽的原因，她說：「不論結果如何，那是一個身為台灣人都想參與的過程。」

《冠軍之路》歷時九個月拍攝、跨越三地、訪談近70位受訪者，完整記錄台灣隊奪下2024世界棒球12強賽冠軍的歷史瞬間。主題曲〈今天的我〉以搖滾節奏搭配比賽實錄，襯托球員從逆境站上巔峰的精神，MV中交織隊長陳傑憲、捕手林家正、總教練曾豪駒等人的比賽實錄。紀錄片同步在挖貝推出集資計畫，短短20天即突破560萬元。

