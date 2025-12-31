12強奪冠紀錄片《冠軍之路》熱血沸騰《陽光女子合唱團》讓你又哭又笑《叫我驅魔男神》台灣跨國合作拍電影！｜1/1 新片快報

跨年檔期三部台灣國片「讓你挑」！每部片都可以看到哭：12強奪冠紀錄片《冠軍之路》看到熱血沸騰並更加認識台灣英雄故事值回票價！《陽光女子合唱團》根本合唱團版「影后」、逗得大家2026又笑又哭別錯過！台印合作電影《叫我驅魔男神》看看台灣和寶萊塢混血片新魅力！好萊塢新女神聯手合作驚悚片《家弒服務》值得嚐鮮！想看更重口味的心理驚悚片那就看《顫懼》！2026開場，就用一部電影打開世界，打開無限可能！

《陽光女子合唱團》迅速在社群平台掀起「眼淚災情回報潮」。（圖／壹壹喜喜提供）

《陽光女子合唱團》2025/12/31上映

翻拍自韓國催淚電影《美麗的聲音》，故事比悲傷更悲傷！《陽光女子合唱團》由《比悲傷更悲傷的故事》林孝謙導演、呂安弦編劇再創經典，主演包括陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗、安心亞、陳庭妮等人，故事描述陳意涵所飾演的殺夫入獄女子，在監獄裡生下女兒，但女兒卻生病了。為了讓女兒得到更好的照顧，她決定在送養之前，在獄方所舉辦的表演活動中爭取到合唱表演，希望女兒可以記得她的愛。本片不但充滿愛與淚水，更能帶給大家歡笑，每一個演員所飾演的角色情感刻畫都精彩，是一部能幫大家注滿充沛感情的電影！

《冠軍之路》花了9個多月時間，在超過120份授權文件下催生出紀錄片。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》2026/1/1上映

重現了台灣棒球史上最振奮人心的瞬間！回顧、紀錄與訪談到12強棒球賽台灣英雄的心路歷程！2026用《冠軍之路》開場絕對能夠熱血一整年！這部紀錄片從「台灣隊」組隊之初，一路上從不被看好仍一路奮戰、最終奪得世界冠軍，過程全都錄！這一段奇蹟之路深刻描繪了台灣球員出國受訓的各種面貌，也訪談到他們如何在逆境中奮鬥等不為人知的秘密，既然是讓台灣全民熱血的奪冠故事，當然是要全民一起前往戲院朝聖觀看！

隨著日復一日的生活，迎接米莉跟妮娜的，是她們無從預料到的發展。（車庫娛樂提供）

《家弒服務》2025/12/31上映

改編自全球暢銷小說！好萊塢美乳女神席德妮史威尼加上亞曼達塞佛瑞主演，全裸演出有看點：一名女更生人受雇於一戶有錢人家中幫傭，原以為人生可以重新開始，想不到她卻逐漸發現男主人、女主人有不為人知的危險秘密！《失蹤網紅》保羅費格執導，《愛愛愛上你》席德妮史威尼、《辣妹過招》亞曼達塞佛瑞、《無線殺機》布蘭登斯克勒納、《禁錮之慾》米歇爾莫羅內主演，驚悚反轉豪宅秘密，就是要給大家意想不到的觀影體驗！

《叫我驅魔男神》華麗歌舞場面出動65人開跳。（光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》2025/12/31上映

台印合拍跨年奇幻大片《叫我驅魔男神》，由林哲熹、雷嘉汭、阿建巴吉瓦主演，還有高捷的特別演出！一個驅魔家族的繼承人原本只想過著平凡的生活，但在一次意外覺醒後，只能扛起守護世界的重擔。喜歡寶萊塢風格電影的觀眾將能看到台灣混血進去後的全新模樣！且電影結合奇幻、愛情、動作、驚悚等多元素，以無腦、無厘頭的方式呈現，無下限注入荒謬宇宙觀，直到你跟著一起融入他們！

塔緹安娜瑪斯蘭尼一幕猛嗑蛋糕的戲，讓她在得知背後意義時，噁到驚呼「這是什麼鬼」。（圖／采昌提供）

《顫懼》2025/12/31上映

由《長腿》與《史蒂芬金之猴子》奧茲古柏金斯執導，且與艾美影后塔緹安娜瑪斯蘭尼合作，將能為觀眾再度創造驚悚夢魘！故事講述一名女子和男友到森林木屋度假，無意間發現了一盒詭異的蛋糕，從此她的世界開始扭曲，接連出現血腥幻覺，恐懼不斷加劇。這部電影以民間恐怖元素帶來心理驚悚和超自然詭異事件現場，將給觀眾強烈的心理衝擊。

法國爆紅男星巴斯欽布雍 (右) 護姊赴北極拍攝《格陵蘭雪女》獲讚「充滿詩意深度」。（圖／海鵬提供）

《格陵蘭雪女》2025/12/31上映

柏林影展觀眾票選獎！將雪女傳說故事全新改造！融合劇情片與喜劇元素，《格陵蘭雪女》描述一名北極女探險家的極地之旅。在被解僱後，女主角情緒逐漸失控，兄弟決定帶她踏上不可思議的旅程。影片以壯麗的北極格陵蘭島景色為背景，展現了無比震撼的視覺效果，並帶來了一段改變人生的旅程。

《冰雪壞皇后》2025/12/31上映

《玩具總動員》金獎團隊打造、基於安徒生經典童話所翻拍的親子動畫故事：葛妲為了尋找被冰雪壞皇后擄走的好友凱伊，勇敢踏上未知的旅程，向北國前進！動畫充滿奇幻冒險元素，進戲院能體驗到震撼的大銀幕效果，更是跨年檔期適合全家一起觀賞的親子電影。

