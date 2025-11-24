12強奪冠紀錄片元旦上映！滅火器獻唱主題曲 戶鄉翔征受訪分享對決陳傑憲細節

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

中華隊在去年世界棒球12強賽冠軍戰以4比0完封日本稱霸，而在奪冠一週年之際，紀錄片電影《冠軍之路》也宣布將於2026年1月1日上映。而今（24）日為電影正式海報發布記者會，總教練曾豪駒、中華職棒會長蔡其昌、電影監製張永昌、黃瓀潢與導演龍男・以撒克・凡亞思、楊大正及峮峮蒞臨現場。由滅火器樂團主唱楊大正獻唱的主題曲〈今天的我〉MV也正式公開，對於能夠演唱主題曲，楊大正表示很榮幸可以參與，非常感謝教練與球員能夠打出如此精彩的比賽，因為受到感動才成創作出這樣的歌曲。

紀錄片電影《冠軍之路》也宣布將於2026年1月1日上映。（圖／黃鈺晴攝）

楊大正坦言，自己是本質球迷，所以對於棒球的很多哲學及臨場上的心境，雖不如職業球員深刻，但大概能理解，加上自己與不少球員是多年好友，彼此都會分享生涯的起起落落，或這陣子面臨的挑戰，因此他也呼籲，「台灣人這麼愛棒球，我們真的不能只有在贏球的時候愛這些球員，持續支持他們，他們可以做得更好。」

滅火器樂團主唱楊大正獻唱的主題曲〈今天的我〉。（圖／黃鈺晴攝）

由於這次的紀錄片耗時9個月時間製作，更跨越台、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材。導演與監製也坦言，過程中最困難的就是取得授權，在細節上花了許多時間。而這此也有邀請日本的選手進行訪問，其中投手戶鄉翔征也有受訪，監製張永昌透露，戶鄉翔征在比賽中總是全力投出每一顆球，他在導演的訪談的過程中也分享了最後對決陳傑憲的細節，隨後稱讚對方十分大氣，不吝嗇地分享了建議跟想法，且保持正面的想法。

《冠軍之路》電影正式海報曝光。（圖／牽猴子提供）









