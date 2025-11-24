12強奪冠週年！蔡其昌PO文紀念遭酸「停留過去」 霸氣回嗆：教練球員欠你的嗎？
▲ (圖/翻攝自 蔡其昌臉書)
台北市 / 武廷融 綜合報導
今(24)日是台灣拿下世界棒球12強賽冠軍的一週年，全台棒球熱潮持續燃燒，而民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌在臉書發文表示，他會在今天穿上「Team Taiwan」的服飾，來紀念這令人感動與驕傲的一天。不過卻引來酸民留言嘲諷「明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭」，蔡其昌則霸氣回嗆「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」
去年11月24日，台灣在世界棒球12強賽以4比0打敗日本、勇奪冠軍，這也是隊史首座12強冠軍，讓全國沸騰，點燃台灣棒球熱潮。蔡其昌昨(23)日在臉書發文表示「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。許多球迷朋友們都很想做一些什麼來紀念這個日子？我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」
蔡其昌今日也PO出他穿上「Team Taiwan」黑色帽T的照片，不少網友都相當感動，表示會永遠記得這一天，更提議要把11月24日設為「棒球紀念日」。不過卻有網友留言酸「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭」，沒想到蔡其昌也不忍了，回嗆該名網友「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」球迷也留言叫好，大讚會長「帥炸」。
更多華視新聞報導
棒球12強冠軍紀念幣今開放預購！「限量3.6萬枚」一枚售價1600元
12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票正式發行！ 60萬套限量搶購
棒球迷快看！12強奪冠紀念悠遊卡 11/29正式發行
其他人也在看
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
中信兄弟》莎菈教練又來了！ 擔任日本沖繩冬季聯盟打擊進階組教練
前中信兄弟打擊教練莎菈・愛德華茲（Sarah Edwards)，從22日起開始擔任日本沖繩冬季聯盟的進階打擊教練，他幫忙調整中職以及日職球員的打擊方式跟策略，在比賽中也聽取這些球員的建議，也為之後的下一步尋求機會。TSNA ・ 2 小時前
樂天桃猿年年有大咖出走！自由球員「逃走率」已突破六成
體育中心／綜合報導台鋼雄鷹以5年總值新台幣6,600萬元合約成功網羅黃子鵬後，這已經是桃猿隊隊史（含前身）流失的第4位自由球員，出走率來到6成67。FTV Sports ・ 1 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 1 天前
中職》樂天桃猿11月24日召開記者會 集團、球團高層連袂出席
中華職棒大聯盟36年球季冠軍樂天桃猿隊，11月23日發布消息，將於24日下午召開記者會，將分享最新消息，樂天集團高層、桃猿高層將連袂出席。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前
MLB／重磅交易！大都會10年元老放棄霸王條款 被送往遊騎兵換45轟砲手
大都會和遊騎兵24日發動重磅交易，10年元老外野手尼莫（Brandon Nimmo）放棄不得交易條款，被大蘋果當作換取昔日45轟巨砲二壘手塞米恩（Marcus Semien）的籌碼，雙方「1換1」完成交易。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB》消息人士預測：道奇今冬不會簽這4位日本球員
道奇隊會從美日聯軍成為日本隊嗎？今冬又有岡本和真（讀賣巨人）、村上宗隆（養樂多燕子）、今井達也（西武獅）、高橋光成（西武獅）幾位日職球星入札，道奇如果有心爭取，在地利和人和方面肯定有龐大優勢。不過大聯盟官網消息人士卡斯卓文斯（Anthony Castrovince）大膽斷言道奇不會簽下這幾位日本球員。中時新聞網 ・ 3 小時前
中職》11/28保留名單遞交截止日 各隊戰力外名單受矚
中職各隊休賽季陸續進行戰力整頓，28日是各隊契約保留球員名單遞交截止日，未在名單內的選手形同戰力外，各隊可自由接觸、原球隊也可選擇簽回。中職規章規定，各球團應於每年11月30日（若遇例假日提前）前，向聯盟提出該年度之所屬球員中，擬於下年度締結契約的保留球員（契約保留球員），契約保留球員人數限制最多6自由時報 ・ 5 小時前
中職》百萬月薪投手換人當！江少慶、王維中退場 黃子鵬寫土投「薪」紀元
31歲投手黃子鵬昨確定以5年總值6600萬合約加盟台鋼雄鷹，不僅收下個人職棒生涯最大紙合約，也替本土投手寫下「薪」紀元。因為據悉從明年起，他的平均月薪將衝破百萬，除了可望成為現役本土最高薪投手，也代表過往僅屬於旅外資歷投手的百萬月薪，不再是專利。自由時報 ・ 1 天前
中信兄弟》平野惠一現身歐力士秋訓！ 日職2屆金手套給予太田椋建議
中職中信兄弟今年台灣大賽奪冠失利，無緣二連霸，不過在季外也續強化球員跟教練的技術交流，由一軍投捕教練王峻杰教練領軍，帶領4位投手王奕凱、林暉盛、伍立辰和陳冠穎一同前往日本，參加歐力士猛牛的秋季訓練，而平野惠一監督也在最後一天到場確認子弟兵狀況。TSNA ・ 1 天前
經典賽／坦言想過美國不是一定會選自己 卡洛爾圓夢時刻漏接電話
響尾蛇隊台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll），確定將在明年世界棒球經典賽披上美國隊戰袍，他說這是莫大榮耀，回憶等待電話的過程中，他也曾想過不是一定會挑選自己，「美國有很多好選手，如...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
大谷翔平50轟50盜球季球棒拍賣創紀錄！9百多萬台幣成交
體育中心／丁泰祥 報導大谷翔平在2024年球季締造大聯盟驚人紀錄，成為史上第一位單季50轟50盜的球員，而他在這個歷史性球季所使用過的一支球棒，在SCP的拍賣會上，以30萬美金，大約950多萬台幣賣出，創下了大谷球棒拍賣的新紀錄。FTV Sports ・ 1 小時前
中職／統一獅新賽季洋將不只有新面孔 蘇泰安：一定會有續約的
在2025年賽季統一獅的洋投群在例行賽貢獻38勝，和樂天桃猿並列聯盟最多勝場貢獻的洋投群，在新賽季是否繼續找尋這些老班底？領隊蘇泰安透露有在評估續約，同時也有找尋新洋投。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／葉君璋合約到期！是否續任味全龍總教練 領隊：他能力不只教練
味全龍23日在大巨蛋舉辦球迷感謝祭，眾多選手都出席共襄盛舉，不過總教練葉君璋在國外參加活動缺席，領隊丁仲緯受訪時談到新球季教練團規劃，透露會有一些異動調整，預計12月陸續公布，葉君璋與球團的複數年合約2025底到期，明年球季是否會續約，丁仲緯僅低調表示會再公布，並表示「他的能力不只是教練...都是我們考量的地方。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
WBC》吳念庭接受日媒訪問！ 推薦「台灣山田哲人」林立跟林安可
中職台鋼雄鷹野手吳念庭，今年拿到中職打擊王，日本媒體Full-Count也訪問吳念庭，請他解析台灣棒球在12強奪冠後熱度的成長，他也向日媒推薦了明年世界棒球經典賽值得關注的兩位「台灣至寶」，分別是林安可與林立。其中林立還被封為「台灣山田哲人」。TSNA ・ 2 小時前
中華隊奪冠1週年》陳傑憲談起奪冠帶來的後續迴響 「讓我人生經歷了不一樣且特別的事情」【2024年第三屆世界12強棒球賽】
對中華隊來說，2024年第三屆世界12強棒球賽是一段被視為「奇蹟」的旅程。對陳傑憲而言，那則像是一扇人生新階段的門。距離那個高舉獎盃的夜晚已經1年了。統一獅隊長陳傑憲回望這段時間，語氣裡不再有那時澎湃的情緒，而是一種沉穩後的坦然。他說，那不只是一座冠軍，更像是一個標記，一個他在棒球人生中「真正站上世界最前排」的瞬間。如今往回看，依然清晰、依然震動心底。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
經典賽》接到12強世界冠軍最後一球的男人 朱育賢未獲WBC國家隊徵詢
去年11月24日世界12強棒球冠軍戰上演台日大戰，第9局台灣隊一壘手朱育賢接殺後，再自踩一壘壘包完成再見雙殺，台灣隊勇奪12強世界冠軍，他也成為接到12強世界冠軍最後一球的男人。明天就是台灣隊登上12強世界之巔滿週年，朱育賢說，「能參與到這段歷史真的很開心，往事歷歷在目。」對於有無收到明年WBC經典自由時報 ・ 19 小時前
中職》重大事件！ 11/24樂天集團高層將在聯盟召開記者會
今年樂天桃猿勇奪總冠軍，只是一整年大、小風波不斷，從食安風暴到住宿風波，再到換總教練疑雲都被外界無情痛批，今天稍早樂天桃猿發出媒體邀請函，表示明天下午3點將在中職聯盟召開記者會，與會者包括樂天集團高層和樂天桃猿高層，至於屆時會宣布什麼重大事件，有待明天記者會公布。自由時報 ・ 17 小時前
從小到大生活就只有棒球！大谷翔平前隊友吐槽：作為一個人他真的很無趣
體育中心／綜合報導軟銀鷹球星近藤健介，過去曾和道奇「二刀流」大谷翔平在日職火腿是隊友，近期他在出席活動時被問到他眼中的大谷是個怎麼樣的人時，進藤健介開玩笑表示：「以做人方面來說他很無聊。」FTV Sports ・ 1 天前
中職專欄》自由市場戰火再起：統一獅面臨續約壓力，富邦悍將補強方向引關注【肯米】
2025年休賽季中職自由市場中，率先提出申請的黃子鵬，在樂天桃猿與台鋼雄鷹的競爭下，最終由台鋼以5年6600萬的合約得標，成為史上第1位由台鋼雄鷹簽下的自由球員。接下來統一獅的林岱安與蘇智傑也將陸續完成議約，若獅隊想同時留下兩人，勢必得付出相當的代價。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前