12強奪冠週年！蔡其昌PO文紀念遭酸「停留過去」 霸氣回嗆：教練球員欠你的嗎？

▲ (圖/翻攝自 蔡其昌臉書)

台北市 / 武廷融 綜合報導

今(24)日是台灣拿下世界棒球12強賽冠軍的一週年，全台棒球熱潮持續燃燒，而民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌在臉書發文表示，他會在今天穿上「Team Taiwan」的服飾，來紀念這令人感動與驕傲的一天。不過卻引來酸民留言嘲諷「明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭」，蔡其昌則霸氣回嗆「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」

去年11月24日，台灣在世界棒球12強賽以4比0打敗日本、勇奪冠軍，這也是隊史首座12強冠軍，讓全國沸騰，點燃台灣棒球熱潮。蔡其昌昨(23)日在臉書發文表示「11月24日，對全台灣的球迷來說，是一個非常重要的日子。許多球迷朋友們都很想做一些什麼來紀念這個日子？我想，明天我會穿上Taiwan的服飾，回到這令人感動與驕傲的一天。」

蔡其昌今日也PO出他穿上「Team Taiwan」黑色帽T的照片，不少網友都相當感動，表示會永遠記得這一天，更提議要把11月24日設為「棒球紀念日」。不過卻有網友留言酸「可以不要一直停留過去嗎？明年經典賽假設出師不利我看你怎麼繼續蹭」，沒想到蔡其昌也不忍了，回嗆該名網友「打不好就再努力就好了，教練球員欠你的嗎？」球迷也留言叫好，大讚會長「帥炸」。

