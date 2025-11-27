12強奪冠電影《絕勝》台灣隊長由「他」演 喊超商有陳傑憲的東西都買

台灣在去年12強棒球賽奪下冠軍創下歷史，振奮全國，後續宣布奪冠故事將改編成電影《絕勝》，目前確定由王識賢飾演總教練「龍貓」曾豪駒，領隊則由鳳小岳飾演。今日官方再宣布飾演台灣隊長陳傑憲的演員，就是由演員兼創作歌手的宋柏緯來擔任。

宋柏緯說希望在拍攝期間能成為真正的球員，雖然自己的慣用手是右手，但他苦練左打，為的就是完美詮釋陳傑憲。不過他也坦言飾演陳傑憲壓力超大的，也很喜歡陳傑憲在12強的出色表現，還說自己現在到7-11，看到陳傑憲的東西都會買下來，幫自己的信仰儲值一下，最後還趕緊補充，「除了熱水器沒有買」。

除了陳傑憲之外，還公布了3名球員的角色卡司，分別是張庭瑚飾演「心靈捕手」林家正、陳泰河飾演「玉米」林昱珉、金馬最佳新演員胡智強飾演陳柏清，而《絕勝》預計會在2026年暑假上映。

責任編輯／施佳宜

