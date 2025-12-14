12強新生代左投陳柏清婉拒經典賽 全力備戰明年球季

【記者陳志鴻／綜合報導】12強新生代左投台鋼雄鷹陳柏清，透露接到經典賽的徵詢電話，不過考量自身身體狀況，最終婉拒參賽，選擇全心準備明年球季。

陳柏清去年以菜鳥之姿入選12強，預賽對日本隊先發，主投3.1局失3分，2分為責失分，複賽階段也接連對美國、日本先發，是相當受到矚目的新生代左投。

不過9月初比賽前傳接球時，陳柏清臉部不慎被球擊中，「季後先去開刀治療臉頰，眼睛也動雷射手術(11月)，考量訓練計畫因此延後，如果參加國家隊集訓，調整時間會比較趕，不想因此影響團隊備戰進度，掙扎過後決定婉拒。」

陳柏清說：「眼睛已恢復正常，但開刀後訓練時間延後，重量訓練會拉得比較長，投球方面也會比較晚開始。」

「先把傷養好，未來還有機會，也覺得一步一步來，不會想太多，明年球季也很重要，先專心準備好明年球季。」，陳柏清說。

