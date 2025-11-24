12強棒球賽奪冠週年 紀錄片《冠軍之路》將發布

接殺一壘方向平飛球，自踩壘包完成再見雙殺，一年前的今（24）日，台灣在世界棒球12強賽以4比0擊敗日本、勇奪冠軍。這個畫面成為台灣棒球史上最經典的瞬間，冠軍戰台灣好手們無論打擊火力、投手調度到守備，都完美串聯，兩度突破日本投手群壓制，當時領軍的總教練曾豪駒，回憶團隊一步步克服壓力，最重要的就是相信彼此。

12強總教練曾豪駒說：「相信自己，我們有把握。」

12強牛棚教練王建民表示，「每個人在房間就一直在想，該怎麼做會比較好。」

12強總教練曾豪駒說：「大家的心牽扯在一起，到最後。」

一系列的比賽中，牛棚調度成為致勝關鍵，教練團反覆沙盤推演，對各種打者的對決策略。一年前奪冠，不只是一場勝利，而是這支不被看好的國家隊，展現訓練、磨合和信念的成果。

12強台灣隊長陳傑憲表示，「能夠跟這群隊友一起打球、一起為台灣去付出，這件事情就值得驕傲。」

全台棒球熱持續燃燒，中華職棒今（2025）年總進場人數373萬多人，創下歷史新高，也讓例行賽平均進場數首度破萬，達到1萬0373人。

12強奪冠的紀錄片《冠軍之路》24日也將發布，這座冠軍成為新一代球員的精神象徵，經典的再見雙殺畫面，更永遠刻在台灣球迷心中。

