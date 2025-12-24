12強棒球隊獲特別獎 曾豪駒：盼持續讓世界看見台灣

2025體育運動精英獎24日舉行頒獎典禮，「特別獎」頒給在世界棒球12強賽奪冠的台灣代表隊，由總教練曾豪駒代表全隊致詞。他表示這座獎項象徵全國的驕傲，也強調「這是第一次，但不是最後一次」，希望持續有更好的成績，讓全世界認識台灣。

在世界12強棒球賽中奪冠的台灣代表隊，也是今年體育運動精英獎特別獎得主。包括中華職棒聯盟會長蔡其昌、總教練曾豪駒、隊長陳傑憲及選手代表張奕等人24日身穿印有「Taiwan」字樣的帽T上台，從行政院長卓榮泰手中領取殊榮。

曾豪駒在致詞中感性表示，能以團隊成果站上舞台領取特別獎是一件「非常驕傲的事情」。他指出，棒球長年來是台灣最受關注的運動項目，在國際賽事中不僅凝聚球迷的心，也凝聚所有棒球人的力量，「可以拿下這樣的成績，其實是國人的驕傲，也讓全世界認識了台灣。」

他強調，這份榮耀並非一蹴可幾，而是建立在過往無數前輩長年投入與累積的基礎之上，使球員獲得寶貴經驗，並在比賽中複製出來。談及團隊背後的支持，曾豪駒特別感謝聯盟會長蔡其昌，表示在聯盟全力支援下，教練與球員才能無後顧之憂，全心全意與對手拚搏。

他也將榮耀歸功於球員，肯定球員們選擇接受挑戰，勇敢站上國際舞台，與世界各國強勁對手交鋒，最終奪得勝利，他也期勉未來能有更好的成績，讓全世界持續看見台灣。曾豪駒：『(原音)當然我們也希望說這是第一次，但它不是最後一次，也希望往後我們都能夠有更好成績，讓全世界認識我們台灣。』

至於2025體育運動精英獎「終身成就獎」，則頒給已故體育推手蔡崇濱，由蔡崇濱的遺孀蔡黃秀喬和長子蔡瀚文代表領獎，同樣由行政院長卓榮泰親自頒獎。

蔡瀚文致詞表示，父親縱使晚年病痛纏身，仍堅持將50年體育與教練經驗化為文字，逐字撰寫並反覆校對，其生前完成的5本教練專書將上網公開、免費分享，希望持續為台灣運動發展貢獻心力。他同時不忘感念眾多體育界夥伴的協助，並感謝母親長年支撐家庭，他要代表父親向母親說聲「謝謝妳」。