南部中心／呂彥頡、劉尹淳 高雄市報導

電影《冠軍之路》，紀錄了台灣棒球英雄，在2024年拿下世界12強冠軍的感動，電影元旦上映，立委賴瑞隆受邀出席包場活動，提到電影情節，他認為和高雄歷經多重挑戰相當類似，期盼在新的一年，透過激勵人心的電影，讓彼此更團結，邁向新局迎接勝利。

12強棒球電影"冠軍之路"元旦上映 賴瑞隆:盼新年迎接勝利

電影《冠軍之路》，完整紀錄台灣棒球英雄，2024年拿下世界12強冠軍的感動，元旦第一天，迎來電影首映日。（圖／民視新聞）

電影《冠軍之路》，完整紀錄台灣棒球英雄，2024年拿下世界12強冠軍的感動，元旦第一天，迎來電影首映日，南方問政聯盟舉辦包場活動，吸引民眾到場觀賞。小朋友表示，特別想要看到陳傑憲。家長表示，小朋友他蠻喜歡看棒球，所以就想說帶他來看一下，他最喜歡的球員是陳傑憲。

廣告 廣告

12強棒球電影"冠軍之路"元旦上映 賴瑞隆:盼新年迎接勝利

包場活動除了邀請立委賴瑞隆、市議員等人出席，還請來高雄知名的復興國小少棒隊的小球員，一起進場看電影。（圖／民視新聞）

包場活動也邀請立委賴瑞隆、市議員等人出席，賴瑞隆表示，冠軍之路的故事，讓高雄人特別有感，正像高雄一路面臨挑戰，但從不被困難打倒，從工業重鎮轉型走向科技、文化、展演經濟之都，如同影片中，面對壓力不退縮，最終才得以站上世界冠軍舞台。民進黨立委賴瑞隆表示，棒球是台灣的國球，過去我們很難得能夠，在12強這麼精彩的賽事裡面，拿到世界的冠軍，2026年的一開始來觀賞，這樣的冠軍之路的影片，特別具有振奮人心。現場還請來高雄知名的復興國小少棒隊的小球員，一起進場看電影，賴瑞隆也分享，自己求學階段，曾練過鉛球並獲獎的經歷，鼓勵大家一起為夢想奮鬥，全力以赴。民進黨立委賴瑞隆表示，我們也希望透過電影的首映，讓更多的國人一起來，觀賞支持台灣這樣的影片，同時也支持我們的國球。新年新希望，賴瑞隆也期盼高雄隊在新年共同邁向勝利，和市民一起並肩作戰，為未來打出全壘打，迎接勝利之路。

原文出處：12強棒球電影"冠軍之路"元旦上映 賴瑞隆:盼新年迎接勝利

更多民視新聞報導

民進黨高雄市初選 4選將打"國際牌"行程滿檔

高雄市長初選倒數計時 4選將衝刺掃街拜票爭支持

20歲小媽媽為領養狗！放9月嬰在家7小時」竟全身傷猝死

