12強紀錄片主題曲超熱血 球迷聽完起雞皮疙瘩
一年前台灣棒球到達世界頂峰，奪得世界12強冠軍。為了讓球迷再次重溫這份感動，紀錄片將在明年1月1日上映，現在紀錄片主題曲也曝光，由滅火器楊大正主唱，激昂的歌詞和音樂，讓球迷聽到起雞皮疙瘩。
中華隊真的把夢想實現了。就在一年前的這個時刻，世界12強棒球賽，中華隊奪得冠軍，將台灣棒球推到世界頂峰，球迷到現在還津津樂道。
激動的歌曲，配上當時比賽畫面，讓球迷聽到都會起雞皮疙瘩。這是12強紀錄片的主題曲，由滅火器樂團楊大正主唱。紀錄片預計明年1月1日上映，讓球迷重溫那份感動。
當初大家都不看好，最後把冠軍盃捧回家。中華隊這一段心路歷程，將會在紀錄片上完整呈現。球迷也希望最強中華隊能在明年3月經典賽再創奇蹟。《東森電視台》也將全程實況轉播，陪球迷一起加油。
2026WBC世界棒球經典賽 看東森
