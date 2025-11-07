12強紀錄片冠軍之路明年元旦上映
本報綜合報導
2026開年最熱血的電影來了！中華隊去年在世界12強棒球賽勇奪冠軍，以12強奪冠為主題的紀錄片「冠軍之路」，橫跨台、日、美共訪談近70名受訪者，7日公布前導海報和預告片，並宣布明年1月1日全台盛大上映。
前導海報由設計師陳世川操刀，滅火器樂團也為電影打造主題曲「今天的我」；此片共累積300個小時的影像材料，導演龍男．以撒克．凡亞思表示，希望透過電影傳達「永遠不要小看自己，只要保持信念，奇蹟就會發生」的理念。
「冠軍之路」除收錄總教練曾豪駒率領的教練團、情蒐小組，及台灣隊長陳傑憲、捕手林家正等球員分享比賽心情，以及美、日、古巴關鍵球星訪談；團隊更特別飛往日本東京，訪問到12強時對戰的日本武士隊主戰投手戶鄉翔征，他難得吐露冠亞軍之戰站在投手丘上的心境。
此外，「冠軍之路」電影書集資計畫也已於4日在挖貝平台上線，內容結合球賽精彩看點及球評視角，留下中華隊從預賽到決賽的9場經典戰役，28名球員、教練團與後援團隊憑藉上下一心精神最終奪冠的故事，也一窺包含陳傑憲、林家正等人球場內外最真實且動人的面貌。
