12強紀錄片《冠軍之路》元旦上映開紅盤 創台灣影史雙紀錄

【緯來新聞網】12強紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於元旦上映，單日全臺票房就合計衝破862萬，總票房累計978萬，上映首日戲院滿座率超過9成，創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全臺票房冠軍」兩大紀錄，中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩也到臺中戲院參與映後活動，與粉絲相見歡。

紀錄片《冠軍之路》單日全臺票房合計衝破862萬，創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」紀錄。

蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍。他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」，更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！除了熱血，觀影過程也會哭笑交替，蔡其昌幽默說：「心情請自我調適。」

中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩日到台中戲院參與《冠軍之路》映後活動。

電影精選多場球賽畫面，讓球迷看到握緊拳頭、手捂嘴巴，難掩緊張表情，即使看過無數次轉播畫面，仍不減觀眾的激昂情緒。蔡其昌則開玩笑貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，「輕度症狀」會全程雞皮疙瘩起不停，他說：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套，「中度症狀」則會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；「重度症狀」淚水與鼻涕同步爆發，說道：「建議直接攜帶運動毛巾。」至於「極重度症狀」最為嚴重，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」

《冠軍之路》讓許多球迷看到感動噴淚。

放映過程中，觀眾隨著應援聲揮舞加油棒，跟著節奏齊聲高喊：「再來一個好球，三振他！」讓戲院瞬間化身球場看台，熱血程度破表。許多影迷看完片後紛紛在社群平台分享現場狀況，直言廳內啜泣聲此起彼落，時不時又被球員黃恩賜婚禮延期一事逗到破涕為笑。觀眾在社群平台寫下觀影心得「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」、「明明知道比賽結果，還是能感受到緊張跟激動的情緒」、「12強賽事已經看了很多遍，本來以為不會哭，結果完全撐不住。」《冠軍之路》現正上映中。

