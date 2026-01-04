12強紀錄片《冠軍之路》創「台灣影史紀錄片首日票房新高」！李忠憲分享觀後感：球員長時間、幾乎無人看見的奮鬥過程「最打動人」

台灣棒球國家隊2024年奪得12強棒世界冠軍，《冠軍之路》紀錄片就此誕生，於元旦上映，更創下「台灣影史紀錄片首日票房新高」及「元旦新片全台票房冠軍」兩項紀錄。對此，成功大學電機系教授李忠憲昨（3日）分享觀後感，指出最打動他的並不是熱鬧，「而是那些球員長時間、幾乎無人看見的奮鬥過程」。

李忠憲昨日於臉書發文表示，去看電影《冠軍之路》，真的很感人，「現場人很多，但最打動我的，並不是熱鬧，而是那些球員長時間、幾乎無人看見的奮鬥過程」。他表示，尤其看到選手林家正15 歲就獨自到亞利桑那大學打球的畫面，讓他特別有感。

李忠憲說，他第一次到美國，就是到亞利桑那大學開研討會，在那裡住了三個晚，「影片中的街景、訓練場，配上林家正談異國奮鬥的獨白，和我自己的記憶重疊在一起，產生了一種很深的懷舊感」。

林忠憲表示，這是一種對年輕時「為什麼要離開台灣、為什麼要撐下去」的重新理解，「人在遠離家鄉的時候，並不是在證明自己有多強，而是在學會如何與不確定共處」。

李忠憲指出，所謂的「奮鬥」，不是為了成為英雄，「而是在一次次無人看見的選擇裡，沒有背離自己」。他說，冠軍不是命運的獎勵，而是時間給予那些願意持續承擔的人，一個遲來但誠實的回答。

李忠憲表示，這條路之所以感人，不是因為它保證成功，「而是因為即使沒有掌聲、沒有結果，那些曾經咬牙走過的日子，本身就已經構成了一種完整的人生」。

（圖片來源：李忠憲臉書、威秀影城）

