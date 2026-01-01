12強紀錄片《冠軍之路》邱議瑩包場 全壘打王趙士強出席力挺

圖說：12強紀錄片《冠軍之路》1日上映，邱議瑩包場請小球員看電影。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供）

高雄市長參選人邱議瑩於元旦舉辦紀錄電影《冠軍之路》包場活動，邀請導演龍男・以撒克・凡亞思，以及多位棒球界前輩與現役好手一同觀賞，包括前統一獅與興農牛投手 杜福明、中信兄弟二壘手 岳東華，以及台鋼雄鷹二軍總教練 林振賢，曾經的全壘打王「微笑喬治」趙士強也受邀出席。 邱議瑩說，她很開心能邀請全壘打王 趙士強、前統一獅與興農牛投手 杜福明、中信兄弟二壘手 岳東華，以及台鋼雄鷹二軍總教練 林振賢。趙士強特別稱讚，期待邱議瑩未來若當市長，能有個「喜歡棒球的市長」一定會好好照顧大家。

圖說：邱議瑩（中）邀請導演龍男・以撒克・凡亞思（左一），前內政部長余政憲（左二），以及趙士強（右二）在內的多位棒球界前輩與現役好手一同與會。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供） 邱議瑩也邀請導演龍男・以撒克・凡亞思進行座談，分享拍攝歷程與幕後故事。邱議瑩表示，導演是她好姐妹蘇巧慧的先生，兩人私交不錯，並感謝他在電影正式上映的重要日子撥空參加活動。龍男說，拍攝過程中也感謝邱議瑩委員的諸多幫忙，今天她特別包兩場，可看得到她對基層選手與棒球產業的用心。 此外，邱議瑩也邀請多支基層與青年體育團隊到場觀影，包括 高苑工商棒球隊、美濃國中小棒球隊、下一班後生慢壘隊、鳳山忠孝國中國小棒球隊、前鎮明正國小體操隊，以及高苑工商董事長余政憲和多位資深棒球迷共襄盛舉。

圖說：12強紀錄片《冠軍之路》1日上映，邱議瑩包場請小球員看電影。（圖片來源：邱議瑩辦公室提供） 邱議瑩表示，新年的第一天，能和跨世代球員齊聚一堂，共同重溫台灣棒球的榮耀時刻，她感到特別溫馨，也展現世代傳承的精神。「正因為對棒球的熱愛，彼此的距離得以拉近。」她希望以棒球為起點，延伸至文化、科技與產業發展，持續累積台灣的自信與能量，讓世界看見台灣，也讓 Team Taiwan 在國際舞台上持續閃耀光芒。

