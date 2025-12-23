12強紀錄片《冠軍之路》首映！廳內頻傳啜泣聲 朱育賢攜家人二刷

中職味全龍球星朱育賢。（圖／簽猴子提供）





12強賽紀錄片《冠軍之路》將於2026年1月1日正式上映，在世界棒球經典賽於明年3月開打之際，再次點燃全臺「棒球熱」的勢氣與凝聚力。

昨（22）日《冠軍之路》於大直美麗華影城盛大舉行首映會，眾多貴賓到場力挺，曾披上國家隊戰袍、在 12 強賽中上演再見雙殺，為比賽畫下句點的明星球員朱育賢也再次現身支持，這次更攜家帶眷一同進戲院觀影，與家人共同見證這段屬於臺灣棒球的榮耀時刻。

朱育賢感性分享：「今天帶家人回味爸爸的過去，也告訴他們，其實他們都一直有在參與我的過程，希望他們能記住我們奪下冠軍的感動。」

自紀錄片《冠軍之路》定檔消息公布以來，便在網路上掀起熱烈討論，不少球迷搶先在社群分享期待心情表示：「現在再看還是能想起那幾天的熱血和感動。」、「光是看預告片就不行了～壓住淚腺，已經痠到喉頭，是感動到不行的想哭。」

更有觀眾打趣留言：「想看一大堆男人在電影院看到哭的，記得多多到電影院支持，機會難得。」而片中不僅完整記錄球員在賽場上拚搏的英姿，也捕捉到賽後齊聚為彼此加油打氣的珍貴畫面。

片中臺灣隊長陳傑憲在關鍵時刻不斷提起「相信自己，相信隊友」，更在無形中撐起整支球隊的勢氣，展現超強團魂令人動容。

黃恩賜在片中則因「人生大事」製造出不少笑料，為激烈賽事氛圍適時注入些幽默，導演龍男・以撒克・凡亞思也坦言：「沒有想過笑（效）果會這麼好」，更有觀眾大讚：「黃恩賜是這部片的MVP，他是最佳男主角！」

