12強紀錄片《冠軍之路》5球員重溫冠軍賽 曝奪冠後1年心境：想重新打球

【緯來新聞網】紀錄片電影《冠軍之路》拍下台灣隊在世界棒球12強賽奪冠的熱血過程。電影今（11日）舉辦試片，包括中華職棒會長蔡其昌、中職球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人，和參與訪談拍攝的小白團長與知名棒球YouTuber Josh，以及獻唱片尾插曲〈漂亮〉的啦啦隊歌手李若潼也都特別到場力挺。

中職球星朱育賢（左起）、陳冠宇、戴培峰、莊昕諺、張奕一同出席《冠軍之路》試片。（圖／牽猴子提供）

去年12強的左投陳冠宇也在會後開心透露：「很推薦大家來看，我覺得很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」他坦言對紀錄張奕心路歷程的部分很有感，「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動」。朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘，對於看完紀錄片，他也直呼希望有更多人看見這部紀錄片。



《冠軍之路》自曝光上映消息以來，在社群上引發極大討論迴響，短短數日預告觀看次數即突破27萬人次、主題曲〈今天的我〉 完整版MV也有29萬人次觀看，成為2026開年最受期待的台灣紀錄片電影。官方也於試片會現場同步公開30秒短版預告，震撼呈現球員揮棒、奔跑、奪冠的瞬間，再次點燃全民棒球魂。《冠軍之路》將於2026年1月1日全台上映。

左投陳冠宇看完《冠軍之路》很喜歡。（圖／牽猴子提供）

朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球。（圖／牽猴子提供）

張奕特別到場力挺《冠軍之路》。（圖／牽猴子提供）

