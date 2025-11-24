12強賽紀錄片《冠軍之路》逼哭峮峮 楊大正也落男兒淚：不能只在贏球才支持

滅火器樂團主唱楊大正、峮峮出席台灣世界棒球12強冠軍紀錄片《冠軍之路》記者會。（圖／黃耀徵攝）

去年臺灣奪下世界棒球12強賽冠軍，紀錄片《冠軍之路》將在明年1月1日上檔。今（24日）記者會上，創作主題曲〈今天的我〉的楊大正，分享創作過程：「我很感謝團隊教練、球員打出這個故事，我寫歌服務這個影像，希望這首歌讓大家感受更深層情感。」而他也透露自己是以球員角度創作，他賣關子暗示是某個打了三分砲的球員，令人無法不聯想到台灣隊長陳傑憲。

楊大正以球員的視角來創作主題曲。（圖／黃耀徵攝）

《冠軍之路》今（24日）在各界期待下，舉行滅火器樂團主唱楊大正獻唱主題曲〈今天的我〉MV亮相，暨正式海報發布記者會。楊大正分享自己創作過程，他從小就打棒球，大概懂棒球場上的心境，也有許多球員好友跟他分享過生涯課題跟過程中的挫敗，讓他更好發揮創作。他受導演龍男・以撒克・凡亞思邀請看初剪，感動到數度落下男兒淚，也感性表示：「老話一句，台灣人這麼愛棒球，我們不能只有在贏球的時候支持這些球員。」

峮峮在拍《冠軍之路》訪談時感性哭了。（圖／黃耀徵攝）

《冠軍之路》訪談三位啦啦隊員，峮峮是其中一位，去年她自費前往東京看賽事，「當時會這麼積極一起去，當下覺得不管結果如何，是對喜歡棒球或是身為臺灣人都想參與的過程，在當下的心情不管如何就想陪著球員一起。」從預告也可見，峮峮在接受訪談時哭了，她說：「心情非常激動，過了一年，記憶從深刻變得模糊，但那份感動一直存在。」她也笑說導演的提問讓她情緒收不回來。

《冠軍之路》耗時9個月時間，跨越臺、日、美三地，訪談近70位受訪者、整理超過300小時影像素材，終於要與觀眾一起見證這段屬於臺灣棒球的榮耀。導演龍男・以撒克・凡亞思分享在製作過程最難就是拍攝到剪接和版權申請，他也在這過程中體悟還有很多故事可以被記錄與期待。

