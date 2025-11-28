12強電影主角超不像 球迷怒：是在演全民大悶鍋？
世界12強棒球賽奪冠振奮人心，現在不只有紀錄片，還要改編翻拍成電影，最近電影主要演員曝光，藝人宋柏緯飾演隊長陳傑憲，張庭瑚則是飾演旅美捕手林家正，球迷看完名單後，氣炸了說一點都不像，怒轟是在演全民大悶鍋。
奮力一擊轟出全壘打，台灣隊長陳傑憲，帶領台灣走向12強冠軍，這回，又有關於12強的電影，要開拍，演員名單一公布，引發強烈熱議，演員剪影一閃而過，最後停在宋柏緯的身上，什麼，他要演陳傑憲，竟然不是曹祐寧，把兩人拿來比一比，網友就吐槽說，只是臉長得有點像，但是要演棒球電彰，體格好歹練一下吧。
演員宋柏緯：「那壓力很實在，因為我自己也有看十二強奪冠的那個瞬間，然後我自己其實也非常喜歡這個人的特質。」
宋柏緯也透漏，私下有跟陳傑憲交流，坦言可以給自己帶來滿滿能量，另外飾演旅美捕手林家正的張庭瑚，則是讓網友笑翻了。
演員張庭瑚vs.記者：「鬍子是滿多工夫的，（這個是），黏的，（全部都是黏的？），全部都是黏的，每次上戲前就先黏三小時。」
這個大鬍子造型，也被網友調侃，難道是張飛嗎，鬍子也太搞笑了，演員名單曝光之後，也讓網友質疑，演員身形太瘦小，希望不要演成搞笑片全民大悶鍋。
