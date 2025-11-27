12強電影《絕勝》公佈新卡司！他飾演台灣隊長陳傑憲 曝心聲

12強冠軍棒球電影《絕勝》。（圖／瀚草文創提供）





由威剛科技、威龍文創、台灣運彩、瀚草文創與英雄旅程股份有限公司共同投資，金獎團隊傾力打造的年度最熱血的棒球電影《絕勝》（Team Fantastic），今（27日）於樂天桃園棒球場舉辦媒體探班記者會。

現場公佈重磅主演卡司，由張庭瑚飾演「心靈捕手」的旅美球員林家正，宋柏緯飾演世界棒球十二強「台灣隊長」陳傑憲，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。

記者會上，演員首度穿著中華隊戰袍一同亮相，飾演「龍貓」教練曾豪駒的王識賢笑稱：「終於可以公佈我的球員啦！而且今天還有世界棒球十二強的球員莊昕諺來客串演出。」

12強冠軍棒球電影《絕勝》卡司曝光。（圖／瀚草文創提供）

莊昕諺興奮地說：「演戲比打球更難。」《絕勝》預計於2026年暑假上映，邀請影迷一同點燃熱血，2026 Summer ・Play to Believe!

《全明星運動會》展現優秀體能而被譽為是「被耽誤的運動員」的張庭瑚，這次《絕勝》中飾演旅美好手林家正。

為了符合林家正的外型，張庭瑚透露：「這是我第一次嘗試這種造型，感覺蠻特別的，但特殊化妝的過程非常耗時，每天拍攝前要花兩個小時黏鬍子，拍攝結束後還要花 30 分鐘卸妝，也算是一種耐力訓練。」

張庭瑚飾演林家正。（圖／瀚草文創提供）

王維明導演也補充說明，當初會選擇張庭瑚擔綱這個角色，除了張庭瑚優異的體能外，也看到他願意對這個角色進行更深的揣摩，在試鏡過程中，我們看見了他的堅持與執著，像是球員一樣努力不懈，所以我們願意給彼此一個機會。

此外，談到拍攝這部電影最大的困難，張庭瑚認為是如何讓角色在鏡頭前「是」一個真正的球員，而不是「像」一個球員。

他回憶有一場林家正要擊出三壘高飛球被接殺的戲份，拍攝前導演原本說不需有壓力，球的方向可以透過後製處理。

沒想到拍攝當天，他揮棒竟真的打出一個幾乎與林家正比賽時一模一樣的三壘高飛球，「那一瞬間，我覺得自己突破困難點，終於在鏡頭前『是』一個真正的球員，心裡非常開心。」

被問到飾演台灣隊長陳傑憲，如何面對外界的看法，宋柏緯坦言：「壓力一定有，因為他不是虛構人物，而是很多人心中非常重要的存在。我告訴自己，不能去表現完美的陳傑憲，但我可以誠實的去體現『他為什麼讓人敬佩』。」

宋柏緯飾演台灣隊長陳傑憲。（圖／瀚草文創提供）

宋柏緯也提到，其實自己心態蠻開闊的，認為自己應該給自己一個機會去學習、去感受棒球這個運動，給自己一個挑戰試看看。

我很欣賞陳傑憲不是熱血的衝動，而是沈著的決定，也是抓到這個角色最核心的地方。為了貼近陳傑憲的體態和神情，宋柏緯在開拍前便投入高強度的體能訓練。

他不僅重新調整體脂率，進行肌肥大重量訓練，也加強跑壘用的腿力與揮棒時的核心穩定度，每天跟著教練反覆練習傳接球與打擊姿勢。

回想起那段密集訓練的日子，宋柏緯苦笑說：「那陣子只要一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的，甚至還買了冰浴套組，只為了舒緩全身痠痛。」

因時程關係，他暫時還沒有機會與陳傑憲本人見面。宋柏緯笑說：「現在走進便利商店都會順手買一下他代言的產品，當作幫自己儲值一下，除了熱水器還沒買之外，其他的幾乎都入手了。」

曾在學生劇展《青春的回擊殺球》飾演桌球選手的陳泰河，這次在《絕勝》中飾演王牌左投「玉米」林昱珉，他坦言，這是自己第一次演出有原型人物的角色，接到角色時既興奮又緊張。

陳泰河飾演林昱珉。（圖／瀚草文創提供）

由於陳泰河慣用右手，而林昱珉是左撇子，「最困難的就是『左投』，雖然有些不適應，但我知道自己必須和左手培養感情，才能更好接近林昱珉一角。」

為了改掉身體原有的慣性，重新建立動作模式，陳泰河刻意養成使用左手的習慣，「我日常開始會下意識用左手做事，像是吃飯、拿東西等任何事物，練習到現在，我已經能做到左右開攻了！」。

姜睿智導演分享，在試鏡時詢問陳泰河：「如果今天沒有被選中怎麼辦？」陳泰河自信回應：「我知道你們一定會選我」自信爆棚的模樣和林昱珉在球場上霸氣的感覺非常相似。

此外，王維明導演透露，其實在選角時演員的企圖心與決心、表演能量才是最主要的考量要素，長相與外型倒是其次。姜導笑言：「我們會透過鏡頭把他拍得偉大一點！」

曾以《一家子兒咕咕叫》奪得第59屆金馬獎最佳新演員獎的胡智強，這回在《絕勝》飾演世界棒球十二強、中華隊先發投手陳柏清。

提到接到當初接到這個角色時的心情，胡智強笑回：「又驚又喜！因為沒有飾演過棒球球員的經驗，不過之前曾經拿過棒球棍，但不是拿來打球的。」

胡智強與陳柏青剛好是當兵同期。他分享，有次早上準備集合時，柏青忽然對他說：「智強，我一直想跟你說，你不覺得我們有點像嗎？」

胡智強飾演陳柏青。（圖／瀚草文創提供）

智強笑著回：「好像有一點。」兩人一邊聊天一邊笑著走向集合隊伍，畫面十分逗趣。

胡智強也為了角色增重6公斤，開拍至今最難忘的是台日預賽投球狀態很差的一場戲，「我投得亂七八糟，整個人陷入自責與沮喪，情緒低到快貼到地面。

隊長卻帶著全隊精神喊話，硬生生把我拉了上來。更誇張的是，最後竟被拱上去當 MVP。看著每一雙熱烈的眼神，我才真正感受這就是團隊的力量，無論自己多低迷，隊友總會扛起你，那種我不是一個人撐的感覺，真的很感動。」

電影《絕勝》由擅長拍攝熱血群戲而被稱作「最會拍男人」的姜瑞智導演與《寒蟬效應》金馬提名導演王維明共同執導。

姜瑞智分享，目前《絕勝》已拍攝超過一個半月，他坦言：「每天都像在打仗，被拍攝時程追著跑。但看著這群優秀的演員和所有工作人員，為了電影全力以赴，彷彿像中華隊一樣在高壓下奮戰，真的讓我很感動！」

在球場上因多次在關鍵時刻化解危機，在球場上因多次於關鍵時刻成功化解危機，被球迷封為「拆彈專家」的莊昕諺，也驚喜現身記者會。

莊昕諺分享，能參與電影拍攝讓他覺得相當不可思議，既興奮又緊張，一切都新鮮又充滿期待。他希望藉由電影讓更多台灣人認識、關注棒球運動，也期待看到電影完成後自己在大銀幕上的模樣。

王維明導演透露：「今天我們非常榮幸邀請到莊昕諺客串飾演12強記者會的記者一角。除此之外，我們也有安排了其他球員的演出」他也預告，《絕勝》將會有多位球員客串現身，「希望帶給球迷和觀眾滿滿的驚喜！」

電影《絕勝》故事聚焦在總教練曾豪駒從初期困難重重、外界不看好的情況下，到如何帶領球隊，展開情蒐分析與戰術佈局，並透過開心打球的哲學，逆勢突圍，一步步邁向勝利，最終締造台灣棒球史上首次世界奪冠的傳奇！

