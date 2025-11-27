12強電影《絕勝》公布卡司！宋柏緯「變身陳傑憲」導演曝選他出演原因

宋柏緯爭取飾演12強電影靈魂人物陳傑憲。（圖／黃城碩攝）

12強電影《絕勝》在桃園棒球場舉辦探班記者會，正式公布飾演中華隊的演員陣容。宋柏緯將扮演台灣隊長陳傑憲，張庭瑚則飾演旅美好手林家正，陳泰河挑戰王牌左投林昱珉，而胡智強則演出先發投手陳柏清。這些演員們為了貼近真實球員形象，接受如同真正運動員般的嚴格訓練，他們在拍攝過程中面臨不小壓力，但都展現出專業的決心與熱情。

電影《絕勝》的演員們在記者會上手持「絕對勝利」的標語，官宣電影進入拍攝工作。導演姜瑞智、王維明帶領一眾演員亮相，其中宋柏緯被問到覺得自己與陳傑憲相似度時，他自信喊「昱珉（指陳泰河）都這麼有自信了，那我也有99.9%相似！」宋柏緯認為陳傑憲有一種安靜的堅持，這種核心能量是他非常敬佩的，也是球隊所需要的特質。姜瑞智表示，決定選用宋柏緯演出陳傑憲的過程中，有將近兩個月的時間都沒有答應他，就是要真正看到他的決心。導演也坦言，從未考慮讓陳傑憲本人來演自己，避免彼此會有負擔。而最初被不少人點名的陳傑憲昔日隊友曹佑寧，因檔期無法配合而未能參與。

12強電影《絕勝》公布卡司。（圖／黃城碩攝）

飾演林家正的張庭瑚，為了角色特別黏上需要2小時製作的絡腮鬍，並且刻意模仿林家正的說話方式。當被問到是否期待「家正婦」的出現時，張庭瑚表示很歡迎。而演出陳柏清的胡智強則透露，他其實與陳柏清本人，還曾是當兵的同梯，陳柏清當時主動提到他們兩人長得相似，如今在詮釋上也更具說服力。

為了呈現真實的棒球場景，這四位主要演員以「真運動員」的方式接受訓練，由退役投手官大元擔任指導，訓練過程中全身傷痕累累。電影中還有王識賢、鳳小岳等資深演員加入，分別扮演領隊及曾豪駒等角色。

