12強電影《絕勝》公布球員卡司！ 宋柏緯花2個月變身「台灣隊長」陳傑憲自豪：99％像

以12強奪冠故事改編的棒球電影《絕勝》今（27日）舉辦探班記者會，宋柏緯擔綱演出「台灣隊長」陳傑憲，他坦言壓力爆表，主動爭取角色2個月、勤練左打，劇組才點頭。他還笑說：「我去超商看到他（陳傑憲）代言的商品都會買！我應該只差熱水器沒買了。」戲稱是為自己的信仰儲值。

宋柏緯在《絕勝》擔綱演出「台灣隊長」陳傑憲。（圖／許方正攝）

「2024年世界棒球十二強賽」台灣隊精彩奪冠，當時緯來體育台轉播熱血奪冠瞬間，感動無數棒球迷。除了宋柏緯擔綱演出「台灣隊長」陳傑憲外，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。旅美球員林家正則由張庭瑚飾演。



宋柏緯表示這次拍攝遇到球季尾聲，可惜沒能與陳傑憲碰面，但陳傑憲知道宋柏緯演自己，宋柏緯表示：「我有回他現實動態，他知道我演他，他有回我一個火焰的表情符號。」他也透過很多影片做功課，笑稱：「我現在Youtube演算法最上面都是他（陳傑憲）。」導演姜瑞智則坦言，當初沒有打算找陳傑憲演出當時的自己，因為這還是算專業的表演，但他透露當時參加比賽的球員，會用彩蛋的方式出現在電影中。



陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，他原本外型就與林昱珉十分相似，除了身高以外，導演姜瑞智對此笑說：「陳泰河的身高就等於林昱珉的身高，我會把他拍得『偉大』一點。」被問到跟本人相似度打幾分？他自豪地說：「片中相似度大概有99％。」一旁的宋柏緯被問到同一問題，也笑回：「泰河都這樣說了，那我也說99像吧。」至於會不會擔憂外界評論，

胡智強（左起）、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河加入《絕勝》演出。（圖／許方正攝）

