12強電影《絕勝》林家正是他演！ 張庭瑚花2小時黏鬍子期待「家正婦」

【緯來新聞網】以12強奪冠故事改編的棒球電影《絕勝》今（27日）舉辦探班記者會，當初「2024年世界棒球十二強賽」台灣隊精彩奪冠，緯來體育台轉播熱血奪冠瞬間，感動無數棒球迷。除了宋柏緯擔綱演出「台灣隊長」陳傑憲外，陳泰河飾演王牌左投「玉米」林昱珉，而率領中華隊的先發投手陳柏清，由金馬獎最佳新演員獎胡智強擔任。旅美球員林家正則由張庭瑚飾演。

胡智強（左起）、張庭瑚、宋柏緯、陳泰河加入《絕勝》卡司。（圖／許方正攝）

宋柏緯、陳泰河、張庭瑚、胡智強為演出職棒選手，開拍前就接受高強度的體能訓練、營養管理，力求外型與職棒選手相似，胡智強、陳泰河還在拍攝期間中暑3次，眾人每次拍完戲都搶著按摩舒緩肌肉，宋柏緯苦笑說：「那陣子只要一下床，就沒有一塊肌肉是不酸痛的，甚至還買了冰浴套組，只為了舒緩全身痠痛。」張庭瑚則是常被棒球砸到瘀青，腳踝、手臂都是傷

陳泰河、宋柏緯有自信跟球員本人像。（圖／許方正攝）

《全明星運動會》展現優秀體能而被譽為是「被耽誤的運動員」的張庭瑚，這次在電影中飾演旅美好手林家正。為了符合林家正的外型，張庭瑚透露：「這是我第一次嘗試這種造型，感覺蠻特別的，但特殊化妝的過程非常耗時，每天拍攝前要花兩個小時黏鬍子，拍攝結束後還要花 30 分鐘卸妝，也算是一種耐力訓練。」張庭瑚這次雖然沒機會跟林家正見面，但他有發現2人個性不一，「我比較I，但他在球隊會鼓勵大家，也是一種學習。」林家正當初因為12強賽，收穫一批死忠球迷「家正婦」，被問到會不會期待電影上映後，吸引「家正婦」出現？張庭瑚笑回：「好啊。」露出期待表情。

張庭瑚飾演旅美球員林家正。（圖／許方正攝）

陳泰河原本外型就與林昱珉十分相似，除了身高以外，導演姜瑞智對此笑說：「陳泰河的身高就等於林昱珉的身高，我會把他拍得『偉大』一點。」被問到跟本人相似度打幾分？他自豪地說：「片中相似度大概有99％。」一旁的宋柏緯被問到同一問題，也笑回：「泰河都這樣說了，那我也說99像吧。」

飾演先發投手陳柏清的胡智強，也為了角色增重6公斤到70公斤，他除了與外型相似外，更正好是當兵同梯，胡智強笑說：「我們當們某次一起走在路上，他還有跟我說：『你不覺得我們長得很像嗎？』」而兩人退伍後僅有次互祝新年快樂便沒有再聯絡，至於陳柏清是否知道胡智強演出他，胡智強表示：「我有傳訊息跟他講，但他到現在都還沒回我。」

陳泰河外型就與職棒選手林昱珉十分相似（圖／許方正攝）

胡智強飾演先發投手陳柏清。（圖／許方正攝）

