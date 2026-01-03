12強《冠軍之路》元旦上映！單日票房衝破862萬 破影史紀錄片票房

紀錄中華隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的紀錄片《冠軍之路》，元旦上映當天各地影城就出現排隊人潮，全台單日票房就衝破862萬元，榮登元旦新片票房冠軍，更一舉改寫「台灣影史紀錄片首日最高票房」的紀錄。中華職棒會長蔡其昌更是5刷紀錄片，還幽默分享觀影的4個「症狀」，並警告觀影的民眾若怕哭得太激動，得自備腸胃藥。

太夯！特典海報通通發完 粉絲哀嚎「求加量」

挺過一開始的不被看好，到後來成功踏上榮耀之巔，紀錄中華隊在2024年世界棒球12強賽奪冠的電影《冠軍之路》，不只帶觀眾重回比賽當下，更揭開獎盃背後不為人知的辛酸血淚史！

廣告 廣告

《冠軍之路》在元旦上映，掀起觀影潮，全台單日票房衝破862萬元，更一舉改寫「台灣影史紀錄片首日最高票房」的紀錄，各家影城首週特典海報都發完了，讓不少粉絲哀嚎求加量。

冠軍之路太好哭 蔡會長5刷曝觀影「4症狀」

台灣隊長陳傑憲在12強中，以打擊率6成25獲得MVP，一夕之間家喻戶曉，他坦言事隔一年多了，但那份感動又隨著這次紀錄片，讓他重新喚起了這份寶貴記憶。而中華職棒會長蔡其昌已5刷《冠軍之路》，還幽默分享觀影的4個「症狀」，包括起雞皮疙瘩、淚腺失控、淚水與鼻涕同步爆發。至於極重度症狀，蔡其昌說會伴隨情緒激動引發胃收縮，建議需要自備腸胃藥。

《冠軍之路》再燃起台灣人對棒球的熱血，也為今年3月開打的WBC世界棒球經典賽預熱，強化國人凝聚力，再為Team Taiwan加油！

台北／張綺云、張信智 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

邱議瑩包場《冠軍之路》邀導演龍男座談 親臨高雄與退役球員見證熱血

《動物方城市2》時隔9年上映！感恩節5天橫掃175億 爛番茄92%好評

《Kpop 獵魔女團》夯回大銀幕！成Netflix首部票房奪冠電影