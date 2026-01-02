12強《冠軍之路》元旦票房刷新紀錄！蔡其昌曝「觀影4症狀」：會失控
記者王培驊／台北報導
由威剛科技、中華職棒出品的紀錄片電影《冠軍之路》（HERO！HITO！）於2026年元旦正式上映，一開片便展現驚人氣勢，單日全臺票房合計衝破862萬，總票房累計978萬！各地出現排隊人潮搶看電影，現象級的炫風讓《冠軍之路》一舉創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」、「元旦新片全臺票房冠軍」兩項驚人記錄！
導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢昨（1）日臺灣兵分南北兩地戲院，與影迷相見歡；中華職棒會長蔡其昌與中職球星曾頌恩更到臺中戲院參與映後活動。已經5刷《冠軍之路》的蔡其昌用「不看可惜」4字力推紀錄片，他表示是一部非常勵志的紀錄片，可以讓觀眾看到明星球員背後經歷過多少辛苦的事情、多麼努力的付出，才成為今天備受矚目的明星球員，更不忘分享觀影後的4症狀，要大家「入場前先按自己的『體質』選擇裝備，以免在戲院措手不及」。
中華職棒會長蔡其昌在2024世界棒球12強賽中，一路陪伴中華隊從不被看好到奪下世界冠軍，這箇中滋味他再了解不過，而他再看以紀錄此賽事為主的紀錄片《冠軍之路》仍感動不已，他希望大家看完片了解，「當外界不看好你，也不可以失去信心，只要團結起來、努力全力以赴，很多困難都可以克服」，更語帶感慨說道，大家如此看衰當時的國家隊，球員仍然拿下世界冠軍！
除了熱血，觀影過程也會哭笑交替，蔡其昌幽默說：「心情請自我調適。」還貼心整理看片時會產生的4種症狀應對法，「輕度症狀」會全程雞皮疙瘩起不停，他說：「那不是冷，是被熱血激起的生理顫抖。」建議穿件外套，「中度症狀」則會淚腺微失控，「請備妥抽取式衛生紙，單張包裝可能不夠抽」；「重度症狀」淚水與鼻涕同步爆發，說道：「建議直接攜帶運動毛巾。」至於「極重度症狀」最為嚴重，「除了以上症狀，還會伴隨情緒激動引發的胃收縮，恐怕需要自備腸胃藥。」接下來蔡其昌將跑近20場活動與大家相見歡，他透露和球迷一起看《冠軍之路》最大的不同是「哭跟笑都特別大聲」，昨日在電影散場後，他和中職球星曾頌恩一起特地留下來與影迷互動，拍照、簽名都來者不拒，互動熱烈。
創下「臺灣影史紀錄片首日票房新高」的紀錄片《冠軍之路》，上映首日戲院滿座率超過9成，於昨（1）日早上在大巨蛋秀泰影城舉辦「元旦應援場」，現場有爸媽帶著小孩、孫女帶著爺爺一起應援，有球迷穿著球隊球衣配上帽子、毛巾、球隊娃娃、法批等應援物進場力挺，也有人帶著「世界棒球12強臺灣冠軍全隊紀念簽名毛巾」一起回憶這場令全臺人民難忘的精彩賽事，影迷自爆不小心哭太慘，把簽名毛巾拿來拭淚。放映過程中，觀眾隨著應援聲揮舞加油棒，跟著節奏齊聲高喊：「再來一個好球，三振他！」讓戲院瞬間化身球場看台，熱血程度破表。
「從全民運動，變全民電影」，許多影迷看完片後紛紛在社群平台分享現場狀況，直言廳內啜泣聲此起彼落，時不時又被球員黃恩賜婚禮延期一事逗到破涕為笑。觀眾在社群平台寫下觀影心得「才看三秒就哭了」、「2026第一天哭到眼睛腫」、「明明知道比賽結果，還是能感受到緊張跟激動的情緒」、「12強賽事已經看了很多遍，本來以為不會哭，結果完全撐不住」，其中臺灣隊長陳傑憲和中職球星張奕旅日的打拼生涯與經歷，更是讓球迷在座位上淚崩。
電影精選多場球賽畫面，讓球迷看到握緊拳頭、手捂嘴巴，難掩緊張表情，即使看過無數次轉播畫面，仍不減觀眾的激昂情緒，也因此《冠軍之路》被網友大讚是「2026必看年度國片」、「值得一看再看、一百刷都沒問題」！電影播畢後，全場歡聲雷動掌聲沒停過，還有球迷帶頭大喊「Team Taiwan」，讓映後場面既熱血又震撼，勾起全臺民眾的棒球魂，電影用最真實的方式，將參加世界棒球12強賽球員的故事一一揭秘，在元旦這天成功把球迷、非球迷、不同世代的觀眾拉進同一個空間裡，一起笑、一起哭、一起吶喊。電影在社群平台上的熱度持續延燒，影迷表示「完全可以再二刷、三刷感受現場氣氛」、「在電影院要忍住尖叫跟吶喊有夠難」、「淚點高的人也扛不住，差點哭暈」，讓《冠軍之路》成為2026年初最具話題性與情感重量的現象級電影。
臺灣棒球國家隊紀錄片電影《冠軍之路》由世界棒壘球總會（WBSC）、中華職業棒球大聯盟（CPBL）與國內各大媒體等正式授權；威剛科技、中華職棒出品，監製張永昌和黃瓀潢領軍、導演龍男・以撒克・凡亞思執導，以及資深球評曾文誠與王雲慶擔任顧問。這部橫跨臺、日、美，訪談近70位受訪者、累積300小時影像素材的紀錄片將所有經典畫面整理給影迷與球迷，透過影像書寫成一封給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。
更多三立新聞網報導
傳奇影帝「女兒陳屍飯店」！救護人員趕抵已當場死亡 警緊急介入調查
梧桐妹新年同框繼母！48歲林若亞「淡出近況曝光」 賈靜雯掩面送祝福
女星遇婚姻詐騙！老公竟是性侵犯 她罕談現狀：負債15億靠賣二手品維生
T.O.P睽違13年突官宣新專輯！BIGBANG出道20週年之際 喊：回歸歌手身分
其他人也在看
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
阿妹跨年演唱遭出征 名醫怒轟：有需要被青鳥羞辱嗎？
醫師蘇一峰今（2）日在社群平台臉書發文指出，天后張惠妹過去曾因在陳水扁執政時期領唱國歌遭對岸封殺，損失鉅額代言。如今她回台東舉辦跨年演唱會，卻遭「青鳥」陣營批評，甚至將其演唱會預算與其他爭議事件類比，引發網路熱議。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 86
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 3 小時前 ・ 55
中職／27歲捕手發文告別球員生涯！曾阻中信兄弟拋彩帶
27歲的捕手魏全，在2025年11月休賽季時離開富邦悍將，新的一年他透過IG發文宣布，他將卸下球員身分，打算休息一陣子後再往另一階段持續努力，正式向球迷告別。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
歐陽娜娜中國跨年出包！「NG畫面流出」中國網友不忍開嗆：聽不下去
大提琴才女歐陽娜娜在2025年的最後一夜，以「歌手」身分驚艷全場，當晚她在江蘇衛視跨年晚會上，搭檔大陸人氣歌手黃子弘凡，兩人在浪漫的玫瑰花車中甜蜜合唱《我的愛沒前奏》。不過網友驚見直播時「歌詞跟不上」，無情留言「聽不下去了」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 16
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 13 小時前 ・ 10
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 3 天前 ・ 20
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 59
中職/富邦捕手元旦告別球員生涯 啦啦隊女友現身閃瞎眾人
富邦悍將捕手魏全於元旦在社群平台Instagram發文，宣布將暫時卸下球員身分，未來將帶著棒球路學到的經驗往另一階段持續努力，值得一提的是，他的女友、樂天桃猿啦啦隊成員卉妮也在底下留言鼓勵：「黃金到哪都會發光。」可謂閃瞎眾人。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
超ㄎ一ㄤ金句連發！A-Lin「那魯one」變2026洗腦神曲 原唱發聲了
2026台東跨年晚會《東！帶我走》集結多位原住民歌手，網友大讚今年台東縣的跨年晚會封神，「天生歌姬」A-Lin金句連發，被點播《那魯灣情歌》時，A-Lin一段即興改編「那魯one那魯two」，更意外引發網路熱議。對此，原唱人于立發聲了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
金智媛相隔十年短髮回歸！新劇化身天才女醫，幹練造型美翻天！
金智媛為了新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》換上帥氣短髮造型，此劇改編自2012年的日劇《派遣女醫X》，故事以「只用實力說話」的天才外科女醫桂秀晶為核心人物，她不屬於任何體制、不接受權力收編，只相信手術刀與技術本身。在這個醫療行為被金錢與權勢操控的時代，她像是一...styletc ・ 6 小時前 ・ 4
李玉璽母傳急抱孫「擔心許允樂38歲生不出來」對話截圖直接打臉
許允樂與李玉璽去年12月中宣布結婚，由於兩人從認愛到結婚短短不到一年時間，不少人猜想是否女方已有身孕，不過消息遭男方間接否認。近期更是傳出婚事曾被李玉璽的家人反對？對此，許允樂也親自回應傳聞，還曬出與李媽媽的對話紀錄，打臉謠言。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 9
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 76
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 1 天前 ・ 5
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 7
古巨基再當爸「老婆高齡57歲生下第二胎」 社群報喜超震撼
古巨基1日在社群平台報喜，宣布57歲的太太陳韻晴（Lorraine）為他順利生下二寶，他的兒子Kuson變成哥哥，喜訊一傳出震驚香港演藝圈，繼52歲生下大兒子Kuson後，再以超高齡57歲生下第二胎。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 30
邀請前經典賽國手吳哲源測試？ 曾總：身體狀態需要瞭解
記者陳立勳／台北報導中信兄弟昨天公布季後釋出名單，包括31歲前世界棒球經典賽中華隊國手吳哲源，樂天桃猿總教練曾豪駒昨天出...夠棒網 ・ 1 天前 ・ 3
超狂！砸9億大巨蛋開唱完美落幕 蔡依林親曝「加場可能性」
生活中心／李世宸、曾宸洛、SNG 台北報導天后Jolin蔡依林唱完三場大巨蛋，耗資9億的表演完美畫下句點，原本健康有如「巧虎」的Jolin，坦言睡眠時間有點混亂，現在則想馬上預約SPA療程，至於接下來去哪裡開唱？蔡依林只說，看哪裡塞得下這麼多觀眾。民視 ・ 9 小時前 ・ 6
蔡依林嗨喊「有加場的動力」 四噸重貪婪金豬造價高達3600萬台幣
蔡依林1月1日帶著「PLEASURE」愉悅能量，繼續在台北大巨蛋陪伴4萬粉絲，除了砸下9億台幣進行製作外，她在第一個橋段登上「覺醒之巔」演唱，身穿運動鞋，引起不少粉絲不解，沒想到這其實是造型師為她搭配的巧思，也成為她開唱以來，第一次穿著運動鞋登台演出，她笑說「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現她私下幽默又真實的一面。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前 ・ 11