12強《冠軍之路》放映座談催淚 林國漳力拚讓職棒重回宜蘭

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕紀錄片《冠軍之路》上映，帶領觀眾重溫熱血沸騰的2024世界12強棒球賽，宜蘭昨辦放映座談會，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳和200多位球迷，一起回顧奪冠感動、擦熱淚，並回憶兒時水泥袋當手套的日子，允諾未來一定會實踐一座符合職棒標準的棒球場，讓職棒重回宜蘭！

林國漳昨與中職會長蔡其昌、立委陳俊宇，以及主辦單位宜蘭縣信賴台灣之友會理事長吳培錚、青年會長林緗庭出席《冠軍之路》放映會。林國漳說，棒球不只是一項運動，而是一種能讓社會團結的力量。

他說，童年時沒有錢買棒球手套，就用水泥袋縫成手套、用木棒當球棒，棒球陪伴他成長，也讓他深刻理解運動對孩子、對家庭、對城市的意義。運動不分黨派，是每個人生活的一部分，更是一座城市的共同記憶。

「宜蘭要有一座符合職棒標準的棒球場，這不該只是口號，是要用行動來實踐的事情。」林國漳說，12強賽事一路走來充滿質疑，卻靠著堅持與團隊合作站上世界之巔，這正是宜蘭此刻最需要的精神，未來一定會努力，讓職棒重回宜蘭。

蔡其昌說，期待宜蘭未來能有一位真正熱愛運動、理解棒球、願意為地方體育環境付出的縣市首長，職棒一直希望有機會來到宜蘭，但場地條件始終是關鍵，只要地方願意投入、符合檢驗標準，就有機會排入賽程，也期待宜蘭能迎來一位願意把運動和棒球，當成城市發展重要一環的縣長。

立委陳俊宇也說，會持續追蹤棒球場整修進度，並爭取中央補助，同時也推動評估宜蘭小巨蛋的可行性，地方需要一位能把體育、教育與城市發展整合起來的縣長，林國漳對棒球、對運動、對青年世代的理解與投入，正是宜蘭未來需要的領導者。

