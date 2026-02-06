12強一贏陳立白即call蔡其昌「我要拍電影！」…《冠軍之路》導演龍男：感謝董事長全力支持

棒球紀錄片《冠軍之路》年初開始上映，講述2024年世界12強棒球賽台灣隊奪冠的球員故事，目前票房近8000萬，成為台灣影史僅次《看見台灣》的賣座紀錄片。導演龍男．以撒克．凡亞思和監製張永昌今（6日）上電台節目《新聞放鞭炮》專訪提到，當初有此片誕生，是因熱愛棒球的威剛科技董事長陳立白在台灣奪冠當天立即call給中職大聯盟會長蔡其昌促成的，後續資金也全由陳董事長提供，讓團隊可以海外取景訪談、買下美日版權。

導演龍男．以撒克．凡亞思提到，那時威剛科技的陳立白董事長在台灣12強奪冠當天很興奮，立刻打電話給蔡其昌會長說要拍電影，蔡會長返台後就和陳董事長進一步討論並建議拍紀錄片。他說，陳董事長只要是跟影像有關的，都想幫台灣留下很重要的棒球歷史記錄。



龍男．以撒克．凡亞思表示，因此紀錄片的計畫不是在球隊開始比賽的集訓前就跟拍，蔡會長會找上他和監製張永昌除了專門拍紀錄片，兩人也都看球超過40年、是老球迷，對於台灣的棒球脈絡是熟悉的。



談到紀錄片開拍，龍男．以撒克．凡亞思說，團隊從2025年1月開始籌備，隔月開拍，為了趕在球團春訓前訪談球員，拍攝速度非常快，否則4月球季開賽就很難進行約訪了。



張永昌也表示，原本想要把所有球員都請到棚內拍攝，後來發現完全不可能，因為很多球員已經開始春訓了。



張永昌說，陳董事長當時拍攝提了兩個很重要的意見，第一是，36位金牌球員和教練一定要更多的畫面，將時間盡可能保留給他們；第二是，針對棒球文化中的應援方面，包括應援團和啦啦隊也要在紀錄片裡面，整個棒球文化要入片，都是非常好的意見。



提到拍片預算，張永昌表示，此次預算控制還算有在一定範圍內，不過都有持續和陳董事長報告，畢竟是上市公司，不可能一直跟他們追加預算，但全部資金也是由威剛科技投入。



張永昌說，對於赴海外拍攝、200份合約和400多個授權項目，來自美國、日本、WBC、MLB等等，整體授權金不低，這些陳董事長都全力支持。他指出，這次是有完整的團隊在處理授權相關內容和合約。

