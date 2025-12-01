12新制上路！TPASS 2.0回饋升級、億元罕病藥納健保

交通部「TPASS 2.0+」常客優惠方案上路，鎖定中長途國道客運，每月搭乘滿4次可享30%乘車金回饋。（示意圖／東森新聞）





12月起上路多項民生、交通與數位服務，其中交通部「TPASS 2.0+」常客優惠方案上路，鎖定中長途國道客運，每月搭乘滿4次可享30%乘車金回饋；LINE宣布其與一卡通的合作將於年底終止，自12月3日起「LINE Pay Money」正式上線，以下新制一次看！

TPASS 2.0+

交通部12月1日起，推出「TPASS 2.0+」常客優惠方案，針對西部70公里以上及東部國道客運，共91條中長途國道客運路線，每月搭乘滿2次，可享15%乘車金回饋；每月搭乘滿4次，可享30%乘車金回饋（最高回饋），其餘大眾運輸工具乘車方式，依原有回饋條件進行。

廣告 廣告

交通部12月1日起，推出「TPASS 2.0+」常客優惠方案。（圖／交通部）

交通部12月1日起，推出「TPASS 2.0+」常客優惠方案。（圖／交通部）

台鐵

台鐵公司自114年12月23日起為優化列車編組與服務品質，進行大規模改點，在中南部也加開班次提升運能，全台共111列次受到調整，其中15班變動超過5分鐘。

彰化-花蓮278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林-花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪，另外增開臺中-潮州間EMU3000型自強號191及196列次，以及下午時段區間車14:33彰化往竹南、以及16:22竹南往彰化共2列次。

敬老卡

台北市老人人口114年9月底止已達58萬3,807人，佔總人口23.9%，目前老人人口比例為全國最高，為了活絡長者社交生活、鼓勵多外出活動，並提升現行敬老卡點數的實用性，台北市政府宣布擴大敬老卡的使用範圍，在年底前可使用敬老卡點數扣抵泡溫泉，20間左右店家已開放使用。另外針對是否能納入KTV使用，因涉及層面較廣，社會局仍需研議可行性。

LINE

LINE Pay與一卡通的合作即將於12月31日正式終止，LINE宣布旗下子公司連加電子支付服務「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點正式上線，成為LINE自家的電子支付錢包，並維持原有「轉帳」、「儲值」、「繳費」等功能，提供用戶一站式服務，原先在LINE Pay錢包內的iPASS MONEY服務功能將受到調整，用戶在LINE使用 iPASS MONEY，將僅剩下查詢餘額、提領、好友轉帳、以及瀏覽帳戶紀錄等功能，至於服務並非終止，而是將於2026年1月1日起，無縫轉移至「一卡通 iPASS MONEY」獨立App，意味著原iPASS MONEY的用戶，必須下載App才能繼續完整使用其所有功能。

「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點正式上線。（圖／一卡通提供）

「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點正式上線。（圖／一卡通提供）

收回訊息

LINE訊息收回功能，將從原先的24小時縮短為1小時，超過1小時的訊息將無法回收。

氣象署

中央氣象署為提供民眾更細緻、精準的強風預警資訊，試辦多時的「陸上強風特報鄉鎮燈號」於今（1日）正式上線，服務以更小的鄉鎮尺度發布預警，並採黃、橙、紅三級燈號，提醒民眾提高警覺，採取避風措施。

黃燈（注意等級）：代表平均風力達6級或陣風達8級以上，提醒民眾應多加「注意」。

橙燈（警戒等級）：代表平均風力達9級或陣風達11級以上，屬需提高警覺的「警戒」等級。

紅燈（危險等級）：代表平均風力達12級或陣風達14級以上，屬於極度危險的「危險」等級，氣象署呼籲民眾應儘速進入堅固建築內避風。

中央氣象署「陸上強風特報鄉鎮燈號」於今（1日）正式上線。（圖／氣象署）

基隆「地籍+稅籍異動即時通」

為提升便民服務效率並強化市民不動產交易安全，基隆市地政事務所宣布，自今（12月1日）起正式啟用全新的「地籍+稅籍異動即時通」一站式服務，這項服務將過去需要跑兩趟、分別向地政機關和稅務機關辦理的流程進行整合，基隆市民現在只需「跑一趟」，便能一次完成兩項通知服務的申請。

地籍異動即時通系統：在地政事務所收件時，以及地籍異動完成時，系統都會透過簡訊或Email方式即時通知申請人，亦可指定家人或親友共同接收通知，共同守護不動產。

稅籍異動即時通系統：申請人須綁定進階會員，方可在申報土地增值稅或契稅收件時，即時收到簡訊、Email或LINE推播通知，有效達到預警功能，防範不動產遭不當移轉或盜用。

台中-交通違規罰單

台中市政府宣布，今日起，台中市的交通違規罰單繳費方式將全面升級，以往僅能到警察局或郵局臨櫃繳納的方式正式走入歷史，即日起，市民可至全國四大連鎖超商繳納罰款。

這項新增的超商繳費服務，主要適用於台中市轄內發生的行人、慢車違規及道路障礙等交通違規罰單，市民只需持單到任一四大超商門市，即可輕鬆完成繳費手續。

健保支付罕病AADC新藥

健保署公告12月起，新增3項健保給付藥品，包括轉移性胰腺癌成人病人的第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人治療藥物以及AADC治療藥物，其中AADC終生僅需施打一次，單劑要價1億元，上路第1年全台使用人數約13人，藥費達13億元，寫下給付單價最高紀錄。

更多東森新聞報導

日本舞藝盛典第30回にっぽんのおどり全國大會在台灣

誰養的？黑狗狂追倒垃圾男童 狂吠作勢追咬

長榮班機飛澳洲遇兩波亂流！餐點飛了 3空服受輕傷

