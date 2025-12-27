12星座最新一周運勢出爐 巨蟹遇人生轉折點、雙魚突破曖昧期

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12星座在2025年12月28日至2026年1月3日的運勢。（示意圖／photoAC）

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12星座在2025年12月28日至2026年1月3日的運勢。本周是收尾結帳與重新定義關係與安全感的一週，我們將在1月2日遇到水星進入摩羯座，會用更務實的態度面對現在的生活；另外在1月3日遇到巨蟹滿月，巨蟹滿月可以針對內在不安全感以及修復「內在小孩」而進行許願冥想。參考星座為上升星座。

●牡羊座

本周由於水星進入摩羯，讓你開始嚴肅看待工作定位與長期目標，適合重新規劃事業方向。巨蟹滿月將點亮家庭與情緒層面，內在的安全感需求提高，可能會想為家人或居住環境做出調整。別忽略內心真正想要的歸屬感。

●金牛座

本周由於水星進摩羯帶來學習、考證照、進修與跨界計畫的好時機，你會開始為未來三年的方向定錨。巨蟹滿月讓你重新檢視溝通與人際圈，某段關係可能迎來結論，是該留下或放下的重要關卡。

●雙子座

本周水星回到你的深層私領域，有關於金錢分配、合作條件與心理界線成為焦點。巨蟹滿月照亮收入與價值感，適合盤點支出與重新設定價格。你正在學習為自己「定價」，這會是關鍵的一週。

●巨蟹座

本周的巨蟹滿月將發生在你的本命領域，你正站在人生的轉折點上。水星進入摩羯後，關係與合作議題浮上檯面，某段互動可能迎來關鍵定案。你開始清楚知道，誰能陪你走下一段路。

●獅子座

本周隨著水星進摩羯提醒你調整作息、工作流程與身心狀態。巨蟹滿月將帶來內在整理與情緒釋放，過去的壓力與執著將被清理。適合安排休息、靜心與療癒，為下一階段重新充電。

●處女座

本周由於水星進入摩羯讓你重新點燃創作、表演、戀愛與曝光的渴望。巨蟹滿月讓你重新整理社群圈與朋友圈，有些關係可能淡出，有些盟友開始定型，合作圈層會逐漸穩定。

●天秤座

本周由於水星進摩羯讓你開始認真思考居住、家庭與未來基礎的安排。巨蟹滿月點亮事業與名聲領域，某個工作階段將告一段落，準備迎向新定位，是調整職涯形象的重要時刻。

●天蠍座

本周由於水星進摩羯讓你對學習、寫作、教學與證照有更長遠的規劃。巨蟹滿月帶來視野擴張，可能確定海外、進修或跨界發展方向，你正在為人生下一個篇章定下航線。

●射手座

本周由於水星進摩羯讓你開始嚴肅看待收入結構與資源配置。巨蟹滿月照亮共享資源、投資與關係承諾，某筆金錢或關係條件即將定案，記得為自己保留彈性與安全感。

●摩羯座

本周由於水星進入你的本命宮，讓你開始重新定義自我形象、方向與溝通方式。巨蟹滿月點亮伴侶與合作關係，某段重要關係迎來關鍵結果，適合談清楚未來定位。

●水瓶座

本周由於水星進摩羯讓你進入內在整理期，開始盤點過去一年的人際與情緒累積。巨蟹滿月提醒你調整健康、工作壓力與生活節奏，是重建身心平衡的轉折週。

●雙魚座

本周由於水星進摩羯讓你開始為未來三年的社群、人脈與合作藍圖做規劃。巨蟹滿月點亮戀愛、創作與孩子緣份，某段曖昧或創作計畫將迎來明確方向，是感情與才華的定錨週。

廣告 廣告

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

股價創25年新高！ 「這家」PCB廠狂噴再飆漲停

21歲中8.8億樂透！他親吐致富後最大壓力 「靠一決定」守住財富26年

醫界自爆1／大動作警告勿濫用高價醫材 保險業「已非」照單全收全額給付