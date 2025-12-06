12星座最新一周運勢曝 金牛財運改善、天蠍將提升收入

12星座12月7至13日運勢出爐。（示意圖／unsplash）

時序已進入2025年的最後一個月，星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」就分析12星座12月7至13日的運勢，本周將遇到海王星順行雙魚座，會讓人夢想回到正軌，靈性直覺也將恢復復甦，水星也在本周正式進入射手座，人們會開始說出真心話，也會對學習與旅行相關訊息更感興趣。

●牡羊座

本周牡羊座的目標將變得更為明朗，尤其在學習、證照、旅行、課程規劃上更有效率，容易收到好消息或邀約。工作方面，比起細節，牡羊座更想追求成長與突破。感情上，牡羊座渴望真誠交流，玩曖昧的人會讓牡羊座退卻。

●金牛座

本周的海王星順行將讓金牛座重新看清友情、人脈與利益關係，有人支持，也有人只想搭便車。財運本周開始逐漸改善，特別是被欠款、佣金、獎金或資源將開始有所流動。感情方面，金牛座會更願意坦白內心的需求。

●雙子座

本周水星將進入雙子座的伴侶領域，將面對「真話帶來的轉折」，合作、合約、感情都需要好好把話說清楚。人際關係上，可能會被人誤會，但也有人願意更了解自己。單身者將遇到口才好、思想自由的心儀對象。

●巨蟹座

本周海王星順行將讓巨蟹座恢復力量，讓人開始重新相信某個夢想或人生方向，也可能想進修、旅行或探索靈性療癒。工作將非常忙碌，但巨蟹座將從雜亂中看見規劃與秩序。健康上則要注意睡眠品質。

●獅子座

本周獅子座在工作、創作、教學、行銷上將展現頭角，靈感也大量湧現，有人欣賞才華。感情運勢部分，將會逐漸轉強，有新認識、告白、曖昧升溫機會。財運與投資方面不要一時衝動。

●處女座

本周處女座的焦點將放在家庭、房產、空間整理、搬動相關事務，可能重新佈置環境、做清理、或面對家人議題。海王星順行將提醒處女座，感情與親密關係方面的問題，不是要急著解決，而是要接受事實。

●天秤座

本周天秤座要開始試著說出自己的立場，尤其在溝通、談判、文件、課程或社群方面，要勇於表達自己的想法。水星進射手將讓天秤座更敢表達觀點，也有助提升在人際關係上的聲量。生活方面則注意可能收到交通罰單。

●天蠍座

本周天蠍座的價值將重新被看見，也有提升收入、談條件、重新評估價格的機會。本周天蠍座對金錢的直覺將更為敏銳。感情方面，天蠍座會想要更穩定、安全的互動，如果對方模糊界線，便會選擇獨立或劃清距離。

●射手座

本周水星將進入射手座的本命領域，準備揭開新的篇章，很適合換工作方式、接掌新專案、嘗試講課、或學習新技能。射手座說的每句話都有人聽見，所以在演說表達上需要更真誠、更負責。

●摩羯座

本周摩羯座需要更多的休息、排毒、沉澱，並且調整身心與生活方向，可能會不想社交，但這是醞釀內在力量的時刻。健康方面，要注意焦慮、睡眠、胃與免疫系統。工作上則需要重新規劃。

●水瓶座

本周在朋友、社群、人脈將為水瓶座帶來新方向，可能有人邀請合作，或者水瓶座會開始探索新的社群平台、參與課程、籌備新的計畫。感情方面，建議互動要像朋友般的輕鬆，有共同語言最重要。

●雙魚座

本周海王星順行在雙魚座的本命領域，終於不再被「不確定」的事務所困住。雙魚座會做決定、改變習慣、訂定目標，甚至勇敢離開不適合的人事物。本周的工作曝光度增加，職場上的直覺也非常準確。

