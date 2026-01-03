12星座本周運勢〈01.04~01.10〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：打好基礎，順勢而為。

愛情秘笈：想獲得更多的愛，請先好好愛自己。



本周整體運：

曖昧關係可望在這週塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這週開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

廣告 廣告

【金牛座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：積極應對，搶佔先機。

愛情秘笈：忌一味索取，需要顧及對方的需求。



本周整體運：

本週你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

【雙子座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：找準目標，事半功倍。

愛情秘笈：多微笑多擁抱，才能相互取暖。



本周整體運：

本週務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

【巨蟹座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：勇敢面對，坦然接受。

愛情秘笈：你給的正好是對方想要的，好才是最好的。



本周整體運：

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

卒仔真的不行！哪些星座在面對感情挑戰時最容易退縮？

【獅子座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：拿定主義，切忌糾結。

愛情秘笈：好好珍惜在一起的時光。



本周整體運：

鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計劃只能延期。

【處女座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：替人著想，必有福報。

愛情秘笈：想對方就打電話給對方或是直接約會見面。



本周整體運：

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

【天秤座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：及時減壓，借力使力。

愛情秘笈：喚醒生活樂趣，愛情也會復活。



本周整體運：

本週運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

【天蠍座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：尋求援助，快速解惑。

愛情秘笈：編一首俏皮的情詩，令對方在歡笑中感受你濃濃的愛意。



本周整體運：

運勢跌落低谷後略有反彈，但你感受到的好運並不明顯。若是按照順其自然的軌跡發展，只會挫折不斷，必須多依靠自己的努力，才能走得更順暢一些。

和這5個星座談戀愛，能幫你變美變有型？

【射手座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★☆

事業運★★★★★ 財富運★★★★★



致勝技巧：守口如瓶，有些事何必拆穿。

愛情秘笈：送禮要送心，不選貴的只選對的。



本周整體運：

被熱情充斥的一週，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。

【摩羯座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：攜手共進，謀取雙贏。

愛情秘笈：適時秀恩愛，打破流言蜚語。



本周整體運：

你會在本週深刻體會到語言的藝術，融洽的交流會拉近你與身邊的同事、朋友的距離。但說話語氣稍沒注意，則會讓對方心裡感到些許不舒服。

【水瓶座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：堅持不懈，曙光乍現。

愛情秘笈：在心愛的人面前，不必偽裝心情。



本周整體運：

自信不足是導致你這一週運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

【雙魚座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：積極配合，貴人運強。

愛情秘笈：委曲並無法求全，需多跟對方溝通交流。



本周整體運：

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

觀看更多星座運勢和星盤分析