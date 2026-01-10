12星座本周運勢〈01.11~01.17〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：放下包袱，共享天倫。

愛情秘笈：把笑容掛在臉上，別讓壞情緒影響感情關係。



本周整體運：

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然過程會很辛苦，甚至想要逃避，但對你的發展絕對有益無害。

廣告 廣告

【金牛座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：爭分奪秒，左右開弓。

愛情秘笈：良性溝通有利增進感情。



本周整體運：

與戀人偶爾會鬥嘴，使戀情變得不那麼圓滿；工作會因為你積極的態度呈現明朗的態勢，有時還能得到上司的嘉獎；理財上可得助力，但對自己的管理仍不可大意。

【雙子座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：逆流而上，尋找契機。

愛情秘笈：勿挑對方的毛病，多反省自我。



本周整體運：

情緒穩定，使你做什麼都顯得很穩重。無論是工作還是課業，不管是做家務還是投資，急則難成，穩才會離目標更近。

【巨蟹座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：積極行動，勿想太多。

愛情秘笈：偶爾與戀人對唱情歌，把心中的情與愛唱出來。



本周整體運：

這週情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

追到手就變了？ 這4個星座男越不理他越愛你

【獅子座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★★ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：準備充分，彈無虛發。

愛情秘笈：巧克力和鮮花最能表達愛意。



本周整體運：

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

【處女座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：鎖定目標，挖掘潛力。

愛情秘笈：試著用書信和禮物表達你的愛。



本周整體運：

你很有想法，但行動力始終還是很欠缺。有一些機會將從你身邊路過，你通常還沒來得及跟它say hello，機會就已經和別人肩並肩走了。

【天秤座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★★★★



致勝技巧：健康向上，萬事隨心。

愛情秘笈：切忌為愛而愛，牽手請珍惜。



本周整體運：

幸運女神降臨身邊的一週，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本週的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

【天蠍座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：挖掘潛能，創造可能。

愛情秘笈：少說、多看、多聽，別給對方太多壓力。



本周整體運：

本週有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

不要玩弄心機，愛上這些星座就勇敢說出口

【射手座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：抓住機遇，勿當濫好人。

愛情秘笈：無人愛時，自己好好愛自己。



本周整體運：

本週的好運會從你良好的精神面貌上顯露出來，沒有疲倦，也沒有低落，你可以用朝氣蓬勃的姿態去感染身邊每一個人。

【摩羯座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：積極配合，貴人運強。

愛情秘笈：委曲並無法求全，需多跟對方溝通交流。



本周整體運：

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

【水瓶座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：尋求幫助，合力出擊。

愛情秘笈：耐心等待，真心對待，勿被誘惑。



本周整體運：

靠口才制勝的一週，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

【雙魚座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：積極追趕，切忌拖延。

愛情秘笈：久別重逢的兩人一定要深情擁吻。



本周整體運：

本週你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

觀看更多星座運勢和星盤分析