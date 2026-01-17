12星座本周運勢〈01.18~01.24〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：勇敢面對，坦然接受。

愛情秘笈：你給的正好是對方想要的，好才是最好的。



本周整體運：

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

【金牛座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：廣納雅言，創造財源。

愛情秘笈：營造浪漫氛圍，咖啡廳、舞會是約會的寶地。



本周整體運：

這週是你實施計劃的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

【雙子座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：蓄積能量，整裝待發。

愛情秘笈：要有十足的耐心，才能獲得對方的正面回應。



本周整體運：

公事與私事結伴來襲，令你本週忙得像轉個不停的陀螺。若能理清頭緒，把事情排出優先順序，按照輕重緩急一個個去處理，結果必定不錯。

【巨蟹座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：尋找規律，掌握方法。

愛情秘笈：別逼對方急於決定，給對方一些時間。



本周整體運：

電話會是你這一週的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

【獅子座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：集結力量，集思廣益。

愛情秘笈：製造偶遇，會有驚喜！



本周整體運：

極富創造力的一週，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

【處女座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：挖掘潛能，創造可能。

愛情秘笈：少說、多看、多聽，別給對方太多壓力。



本周整體運：

本週有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。

【天秤座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：不是感恩，就是絕望。

愛情秘笈：用特別的禮物催化對方敏感的情緒。



本周整體運：

浮躁的情緒正侵襲你的靈魂，導致你無法用安定的心情去處理任何事情。與其硬碰硬勉強自己去應對那些頭疼的問題，不如抽出些時間去放鬆自己的心靈。

【天蠍座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★★



致勝技巧：嘗試新法，尋找出路。

愛情秘笈：互不猜忌，不明白、想不通，問清楚就好。



本周整體運：

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

【射手座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：積極應對，搶佔先機。

愛情秘笈：忌一味索取，需要顧及對方的需求。



本周整體運：

本週你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

【摩羯座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：冷靜分析，審時度勢。

愛情秘笈：把愛的誓言寫在氣球上，為對方製造浪漫氣氛。



本周整體運：

執行事務對你而言毫無問題，本週會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。

【水瓶座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：塞翁失馬，焉知非福。

愛情秘笈：爭執時勿硬碰硬，以免橫生枝節。



本周整體運：

運勢逆行，無論是感情還是事業的發展，都與你的意願背道而馳。切勿勉強自己做不擅長的事情，不然不僅做得不理想，還會因此喪失自信。

【雙魚座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：樂於助人，貴人增多。

愛情秘笈：向對方表白別太直接，用眉宇傳情更能打動對方的心。



本周整體運：

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

