12星座本周運勢〈02.08~02.14〉

【牡羊座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：發揮所長，沉著應戰。

愛情秘笈：留點自由空間給彼此，切忌廝纏。



本周整體運：

這週是你制定計劃的重要階段，別讓想法光在腦袋裡打轉，把它實實在在的列入計劃當中，能為事情的開始帶來一個好采頭。

【金牛座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：勇於探索，收益良多。

愛情秘笈：爭執不下先冷卻，以免衝突升高。



本周整體運：

情緒波動比較大，雖說每天都非常努力地做事，你還是覺得不很滿意。對自己要求太高只會增加壓力，真的沒有必要太過勉強自己。

【雙子座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：分工互助，尋求支持。

愛情秘笈：在平淡的生活中尋找愛情與激情。



本周整體運：

這是展開新篇章的一週。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

【巨蟹座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：彌補不足，提高能力。

愛情秘笈：勇敢愛，看不清結果卻能把握過程。



本周整體運：

本週可得到幸運之神的守護，桃花機會增多，甜蜜將會圍著你多繞一圈；事業學業以穩定的節奏向前；財運形勢有所扭轉，投資時易得他人相助。

【獅子座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：整合規劃，勿強出頭。

愛情秘笈：偶爾的感情失控，反而能製造溫暖的回憶。



本周整體運：

本週你會遇到一些碰也不得、罵也不得的人和事，這些事讓你的心情難免有些沮喪，但也不要太鬱悶。運用智慧，相信你能擺平這些煩惱。

【處女座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：撐住壓力，放眼看著希望。

愛情秘笈：美麗的笑容最能撥動對方的心弦。



本周整體運：

消極的情緒會像毒藥般在你體內滯留一整個星期，並且在工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些簡單且不需要耗費太多腦力的事情做。

【天秤座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★★★ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：忙裡偷閒，自我反省。

愛情秘笈：主動邀約對方，貼心安排，服務到位。



本周整體運：

好運相隨的一週，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

【天蠍座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：循序漸進，切忌投機。

愛情秘笈：主動表達愛意，會有甜蜜感受。



本周整體運：

這一週你會因為過分關注某一兩件事而渾然忘了其他，這將會導致你生活出現嚴重「偏科」。對於感情建議你還是不能太放手不顧。

【射手座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：及時出擊，切忌猶豫。

愛情秘笈：稍微改變一下裝扮，在對方心中就能加分。



本周整體運：

沒有改變就沒有成長的一週。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本週運勢。

【摩羯座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：勇敢面對，坦然接受。

愛情秘笈：你給的正好是對方想要的，好才是最好的。



本周整體運：

整體運勢還算樂觀，愛情進展比較緩慢，可以在平淡中體會相處時的那份真實；事業發展空間大，但需要仰仗良好的人際關係；財運有驚無險，野心不可過大。

【水瓶座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★★★★



致勝技巧：運用動力，開拓市場。

愛情秘笈：與其改變對方，不如接受對方。



本周整體運：

運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。

【雙魚座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：勿存僥倖，踏實工作。

愛情秘笈：追尋真相，不如安靜地呆在原地。



本周整體運：

麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。

