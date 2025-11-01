12星座本周運勢〈11.02~11.08〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：重視人脈，化敵為友。

愛情秘笈：識實務者為俊傑，勿傷了感情又丟自尊。



本周整體運：

整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。

【金牛座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：運用智慧，化解難題。

愛情秘笈：愛情要經歷風雨，別因為遇到一點風流就轉換目標。



本周整體運：

本週你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計劃也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

【雙子座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：及時減壓，借力使力。

愛情秘笈：喚醒生活樂趣，愛情也會復活。



本周整體運：

本週運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。

【巨蟹座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：抓住重點，使力有方。

愛情秘笈：把對方當知己，這樣溝通才會更好。



本周整體運：

倒楣的事情偶而都會遇到，只是本週發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主要原因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和在一起。

【獅子座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：溝通協商，尋求援助。

愛情秘笈：心若在，愛就在，情難變。



本周整體運：

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一週，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

【處女座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：自我激勵，力挽狂瀾。

愛情秘笈：放下得失，細細品味不一樣的愛情。



本周整體運：

焦慮與煩躁的情緒會纏著你，這都是因為等待惹的禍。要想回歸良好的心境，就應該主動出擊，不管是詢問結果也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。

【天秤座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：不畏艱辛，創造機會。

愛情秘笈：一個溫柔的微笑、或是一個深情的吻，就能讓愛升溫。



本周整體運：

謊言易被拆穿的一週。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。

【天蠍座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：找準目標，事半功倍。

愛情秘笈：多微笑多擁抱，才能相互取暖。



本周整體運：

本週務必要明白「小心駛得萬年船」的道理，否則單身朋友的愛情還沒有開始就死在不合時的表白上；衝動投資，手筆越大虧得就會越多。

【射手座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：做足功課，抓住機會。

愛情秘笈：安排徒步旅行，增進互動瞭解，許多問題將會迎刃而解。



本周整體運：

不能按照自己完美的計劃做事，令你感到有些鬱悶。你無法逃避那些突如其來的事情，會被迫取消約會、旅行、聚會。但是一定要向同伴解釋清楚，爭取改期進行。

【摩羯座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：清理思路，化蕪雜為簡單。

愛情秘笈：對方喜歡的就是最好的。



本周整體運：

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

【水瓶座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：發揮專長，聽取意見。

愛情秘笈：在約會時，多聊聊彼此感興趣的話題。



本周整體運：

事業可推動你桃花運的一週。事業進展平穩，與客戶、同行接觸的機會增多，因為工作關係可結識到情投意合的異性。

【雙魚座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★★ 財富運★★★★☆



致勝技巧：心存目標，闊步向前。

愛情秘笈：讓親友從旁撮合，可獲得愛情正能量。



本周整體運：

多姿多彩的一週，生活將會由聚會、休閒、娛樂、美食來填滿，可以朝著自己嚮往的那種生活靠近。

