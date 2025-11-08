12星座本周運勢〈11.09~11.15〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：尋求安撫，內心溫暖。

愛情秘笈：對方走得太慢，你不妨拉他一把。



本周整體運：

勇氣是你這一週最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。

【金牛座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：接受新知，擴大視野。

愛情秘笈：親切的笑容是拉近兩人距離的最佳方式。



本周整體運：

甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。

【雙子座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：集結力量，集思廣益。

愛情秘笈：製造偶遇，會有驚喜！



本周整體運：

極富創造力的一週，可以做一些超乎平常的事情，讓身邊的人看到不一樣的你，生活也會因此增添新的色彩。

【巨蟹座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：不懼繁瑣，專心鑽研。

愛情秘笈：自然流露的情感才最真實可信。



本周整體運：

這一週你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

【獅子座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：眼疾手快，搶佔先機。

愛情秘笈：愛情像美酒，細細品嚐才能體會其中滋味。



本周整體運：

愛情穩定，可以與戀人嘗試一些新的約會方式；事業平穩，有機會忙裡偷個閒；經濟市場資訊瞬息萬變，投資最好憑藉自身經驗。

【處女座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：多多做事，少說廢話。

愛情秘笈：有衝突要及時解決，勿生氣到隔日。



本周整體運：

本週你喜歡壓抑情緒，但是負面情緒若不能及時得到釋放，煩惱就會像滾雪球般越滾越大，等到你不堪重負時將什麼都做不好。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

【天秤座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：加強學習，提升自我。

愛情秘笈：真誠不是直言傷人，跟對方交流請注意語氣。



本周整體運：

這一週整體而言是好消息多過壞消息，凡是能夠增添你成就感、自信心的事情都值得去做，你會從中找到不一樣的自己。

【天蠍座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：臨場發揮，順勢解圍。

愛情秘笈：親自下廚為心愛的人做一道最拿手的菜。



本周整體運：

這週運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

【射手座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：積極追趕，切忌拖延。

愛情秘笈：久別重逢的兩人一定要深情擁吻。



本周整體運：

本週你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。

【摩羯座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：要有主見，切忌盲從。

愛情秘笈：約會時隨身攜帶一片玫瑰花瓣，有很強的助運功效。



本周整體運：

忙碌的工作將會佔據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

【水瓶座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：化敵為友，強手結盟。

愛情秘笈：做錯了就真誠道歉，會獲得原諒。



本周整體運：

本週造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

【雙魚座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：分工互助，尋求支持。

愛情秘笈：在平淡的生活中尋找愛情與激情。



本周整體運：

這是展開新篇章的一週。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

