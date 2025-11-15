12星座本周運勢〈11.16~11.22〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：擔當重任，一馬當先。

愛情秘笈：別人的浪漫學不來，就用你的真心溫暖對方。



本周整體運：

這週運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲喲！

【金牛座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：錘鍊自我，重燃信心。

愛情秘笈：寫一首動人的情詩送對方，點燃激情。



本周整體運：

不管你過去有多自信，本週所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。

【雙子座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：挖掘興趣，培養同理心。

愛情秘笈：把握近在咫尺的，勿奢望遠在天邊的。



本周整體運：

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

【巨蟹座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：重組資源，整理團隊。

愛情秘笈：愛情不是買菜，不能討價還價，愛就要接受。



本周整體運：

人氣上升，你將會發現不是很熟的同學、同事這週對你比平時更友好，你提出的個人想法支持率也要比以往高，宜進行需要團隊合作的項目。

【獅子座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：回顧自省，切忌急躁。

愛情秘笈：大膽表達你的愛意，直截了當的方式更易獲得對方的心。



本周整體運：

「你不找事，事來找你」是你本週運勢的最佳寫照。很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議你，對於不討好的事，盡量別湊過去。

【處女座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：心態平和，可成大事。

愛情秘笈：一句溫暖的話、一個溫柔的眼神就能打動對方。



本周整體運：

本週你極易處於興奮狀態，不管做什麼都顯得鬥志高昂。不過，當你特別興奮時，購物慾也會變得很強，小心錢財流失會特別快哦！

【天秤座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。

愛情秘笈：管控好情緒，二人關係會在互諒中升溫。



本周整體運：

雖然本週經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

【天蠍座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：愛錢沒錯，取財有道。

愛情秘笈：別吃著碗裡、看著碗外，擁有的才是最好的。



本周整體運：

本週運勢中，疲軟的人際關係是拖你後腿的主要力量。過去那套交際手段現在已派不上用場，需要用自然、誠懇的作風取而代之才行。

【射手座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：處變不驚，當機立斷。

愛情秘笈：下雨時共撐一把傘，並肩往前走，就是一種幸福。



本周整體運：

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

【摩羯座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：不驕不躁，穩步向前。

愛情秘笈：不要找藉口，除非你想分手。



本周整體運：

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一週也將因此而荒廢。

【水瓶座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：分工互助，尋求支持。

愛情秘笈：在平淡的生活中尋找愛情與激情。



本周整體運：

這是展開新篇章的一週。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

【雙魚座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★★



致勝技巧：強大內心，迎接外力。

愛情秘笈：放大對方的優點，感受被愛。



本周整體運：

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

