12星座本周運勢〈11.23~11.29〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。

愛情秘笈：與對方真誠交流，可為愛情加分。



本周整體運：

本週你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

廣告 廣告

【金牛座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：膽大心細，做好預算。

愛情秘笈：給足對方面子，在約會時多聽從對方的要求與安排。



本周整體運：

本週遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。

【雙子座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。

愛情秘笈：管控好情緒，二人關係會在互諒中升溫。



本周整體運：

雖然本週經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

【巨蟹座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：樂於助人，貴人增多。

愛情秘笈：向對方表白別太直接，用眉宇傳情更能打動對方的心。



本周整體運：

好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。

激似反社會人格！哪些星座能當「高文英」的接班人？

【獅子座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★★ 財富運★★★★☆



致勝技巧：順勢而為，把握良機。

愛情秘笈：要想愛意濃烈溫暖，溫言細語少不了。



本周整體運：

諸事順遂的一週，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

【處女座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：積極配合，貴人運強。

愛情秘笈：委曲並無法求全，需多跟對方溝通交流。



本周整體運：

你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。

【天秤座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：運動健身，精力充沛。

愛情秘笈：享受快樂的過程，勿想不好的結果。



本周整體運：

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

【天蠍座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：排除萬難，爭取勝利。

愛情秘笈：勿因為他人口中的愛情是非徒添心煩。



本周整體運：

玩心太重，是你這一週正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。

情人月來襲！誰能在2月擁抱愛情好運？

【射手座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：審時度勢，量力而行。

愛情秘笈：有人撮合固然好，自己動手豐衣足食。



本周整體運：

本週運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

【摩羯座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：尋找規律，掌握方法。

愛情秘笈：別逼對方急於決定，給對方一些時間。



本周整體運：

電話會是你這一週的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

【水瓶座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：錘鍊自我，重燃信心。

愛情秘笈：寫一首動人的情詩送對方，點燃激情。



本周整體運：

不管你過去有多自信，本週所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。

【雙魚座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：積極應對，搶佔先機。

愛情秘笈：忌一味索取，需要顧及對方的需求。



本周整體運：

本週你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

觀看更多星座運勢和星盤分析