12星座本周運勢〈11.23~11.29〉
提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。
【牡羊座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：心存善念，收穫豐厚。
愛情秘笈：與對方真誠交流，可為愛情加分。
本周整體運：
本週你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。
【金牛座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：膽大心細，做好預算。
愛情秘笈：給足對方面子，在約會時多聽從對方的要求與安排。
本周整體運：
本週遇到的許多事情，常常無法直接解決。與其自己硬著頭皮去做，不如多借助其他人的力量。雖然會欠下一些人情，但這是最有效率的處理方式。
【雙子座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：披荊斬棘，劍及履及。
愛情秘笈：管控好情緒，二人關係會在互諒中升溫。
本周整體運：
雖然本週經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。
【巨蟹座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：樂於助人，貴人增多。
愛情秘笈：向對方表白別太直接，用眉宇傳情更能打動對方的心。
本周整體運：
好運相隨，愛情路上偶有阻力，只要兩人齊心就能排除難關；事業順利，工作任務都在你的負荷之內；求財路上得貴人指點，可以找到新的商機。
【獅子座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★★
事業運★★★★★ 財富運★★★★☆
致勝技巧：順勢而為，把握良機。
愛情秘笈：要想愛意濃烈溫暖，溫言細語少不了。
本周整體運：
諸事順遂的一週，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。
【處女座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：積極配合，貴人運強。
愛情秘笈：委曲並無法求全，需多跟對方溝通交流。
本周整體運：
你把自己的情緒調教得很穩定，雖然生活的步調越來越快，讓你感覺有幾分茫然，但你能夠靜下心來，不急不躁，應對自如。
【天秤座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：運動健身，精力充沛。
愛情秘笈：享受快樂的過程，勿想不好的結果。
本周整體運：
整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。
【天蠍座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：排除萬難，爭取勝利。
愛情秘笈：勿因為他人口中的愛情是非徒添心煩。
本周整體運：
玩心太重，是你這一週正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
【射手座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：審時度勢，量力而行。
愛情秘笈：有人撮合固然好，自己動手豐衣足食。
本周整體運：
本週運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。
【摩羯座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：尋找規律，掌握方法。
愛情秘笈：別逼對方急於決定，給對方一些時間。
本周整體運：
電話會是你這一週的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。
【水瓶座】
整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆
事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆
致勝技巧：錘鍊自我，重燃信心。
愛情秘笈：寫一首動人的情詩送對方，點燃激情。
本周整體運：
不管你過去有多自信，本週所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。
【雙魚座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：積極應對，搶佔先機。
愛情秘笈：忌一味索取，需要顧及對方的需求。
本周整體運：
本週你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。
