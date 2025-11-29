12星座本周運勢〈11.30~12.06〉
提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。
【牡羊座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：當機立斷，破繭而出。
愛情秘笈：請用行動默默證明你值得對方愛。
本周整體運：
這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。
【金牛座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：分散投資，降低風險。
愛情秘笈：用自然而然的心境去平定騷動的一顆心。
本周整體運：
本週總會遇到幾件讓你心花怒放的好事，在收穫欣喜時別忘了回報那些曾經幫助過你的人，與更多人分享你的快樂，你則會變得更加快樂。
【雙子座】
整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆
事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆
致勝技巧：身陷火坑，努力自救。
愛情秘笈：愛是相互的，要讓對方感受到你的愛。
本周整體運：
本週你經歷的是上坡爬行的過程，而且越往上走越費勁。生活中的每一個方向你都走得有些艱難，雖說身邊的人能夠推你一把，但終究還是要靠你自己的力量。
【巨蟹座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：靜待時機，蓄勢待發。
愛情秘笈：送個貼身小飾物，暖暖對方的心吧。
本周整體運：
本週你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。
【獅子座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：審時度勢，及時出擊。
愛情秘笈：追逐愛情需要勇氣，但也要有自知之明，勿傷人傷己。
本周整體運：
生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。
【處女座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：審時度勢，量力而行。
愛情秘笈：有人撮合固然好，自己動手豐衣足食。
本周整體運：
本週運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。
【天秤座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：平穩情緒，找對方法。
愛情秘笈：愛情是個磁場，別想捆住對方，而是吸引對方。
本周整體運：
頗有主見的一週，在帶領團隊時盡顯魄力，管理能力表現突出；但在戀人面前則顯得有些霸道，小心感情陷入僵局；投資不可一意孤行，多聽專家建議為好。
【天蠍座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★★
致勝技巧：整合資源，最大利用。
愛情秘笈：少看愛情小說，多與對方互動。
本周整體運：
本週你會擁有更多與朋友約會的時間，三五個好友無論是唱歌還是喝咖啡都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。
【射手座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★★
事業運★★★★★ 財富運★★★★☆
致勝技巧：搶佔先機，捷足先登。
愛情秘笈：溝通交流多用商量的口吻。
本周整體運：
本週會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。
【摩羯座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：失道寡助，得道多助。
愛情秘笈：有些事不必放在心上，少計較才會愛得更溫暖。
本周整體運：
本週看似一成不變的生活，其實卻是充滿挑戰的戰場。你需要脫離過去的習慣，去適應一些新的環境、任務、人物。雖然會感到不適，但也會從中激發出你的一些潛能。
【水瓶座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：不吝讚美，收穫良多。
愛情秘笈：用心挑選真正屬於自己的桃花。
本周整體運：
活力充沛，在許多時候你都能有積極踴躍的表現，偶爾你需要去適應為眾人目光聚集的焦點。倘若有上司、長輩在場的情況下，則應避免鋒芒太露。
【雙魚座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：拿定主義，切忌糾結。
愛情秘笈：好好珍惜在一起的時光。
本周整體運：
鋼筋水泥的建築群把你圍的無處可逃，超載的工作量將會擠壓你做其他事情的時間，若有去享受大自然的旅行計劃只能延期。
