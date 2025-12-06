12星座本周運勢〈12.07~12.13〉
提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。
【牡羊座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：抓住機會，把握好運。
愛情秘笈：微笑相擁，就是愛的最好表達。
本周整體運：
有驚也有喜的一週，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。
【金牛座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：學會變通，路路暢通。
愛情秘笈：這週需要多傾聽對方內心的真實想法。
本周整體運：
本週你會遇上一些麻煩事，但這些麻煩不是你自己的事，而是身邊的小夥伴們的事。不過，一旦你幫他們解決了各種麻煩，你們的友情也會更進一步。
【雙子座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：保持冷靜，專注行動。
愛情秘笈：不怕爭吵，就怕沒有硝煙的冷戰。
本周整體運：
本週你會有不少新穎的想法，但還無法形成創意。想法還不夠成熟時就說出來，別人只會把它當成玩笑。只有等到覺得值得實施時，再公布於外。
【巨蟹座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：火力全開，提高效率。
愛情秘笈：放低姿態，培養感覺。
本周整體運：
過去失敗的經歷，會成為你本週遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。
【獅子座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：重視人脈，化敵為友。
愛情秘笈：識實務者為俊傑，勿傷了感情又丟自尊。
本周整體運：
整體運勢良好，曖昧戀情將漸漸褪去它朦朧的紗巾，轉變成正式的戀愛關係；事業方面，工作中方法得當讓你頗為輕鬆；新投資的項目略見成效。
【處女座】
整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆
事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：逆水行舟，不進則退。
愛情秘笈：默默關懷對方的同時，也要大聲說出你的愛。
本周整體運：
氣場很弱的一週，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。
【天秤座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：及時出擊，切忌猶豫。
愛情秘笈：稍微改變一下裝扮，在對方心中就能加分。
本周整體運：
沒有改變就沒有成長的一週。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本週運勢。
【天蠍座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆
致勝技巧：事不關己，擱著不管就好。
愛情秘笈：給對方一些暗示，將是表達愛的有效方法。
本周整體運：
本週你的警戒線拉得很緊，別人休想侵犯你的地盤。雖說你維護好了自己的權益，但與人相處時過於強勢的態度，讓身邊的人有些吃不消。
【射手座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
致勝技巧：耐住性子，靜觀其變。
愛情秘笈：切忌獨斷，悉心聽取對方的建議。
本周整體運：
你有許多值得稱讚的長處，在本週你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。
【摩羯座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：理性分析，量力而行。
愛情秘笈：告訴對方你的需要和你的愛。
本周整體運：
感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。
【水瓶座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★★ 財富運★★★★★
致勝技巧：守口如瓶，有些事何必拆穿。
愛情秘笈：送禮要送心，不選貴的只選對的。
本周整體運：
被熱情充斥的一週，無論做什麼你都會覺得有朝氣。特別是在工作與經營方面，飽滿的狀態為身邊人的帶來正能量。
【雙魚座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆
致勝技巧：甘當老二，勿爭第一。
愛情秘笈：用行動來證明你的愛。
本周整體運：
孤單的情歌不會成為你的主題曲，甜蜜才是你本週的主旋律；事業上的障礙還得花時間慢慢清除；投資保持著比較穩定的局面，求財切勿太急躁。
