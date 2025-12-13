12星座本周運勢〈12.14~12.20〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：信任他人，善待自己。

愛情秘笈：忌胡思亂想，好好愛自己才能獲得更多的愛。



本周整體運：

缺乏熱情的一週，不管是面對愛情還是事業你都有些提不起勁，生活進入渾渾噩噩的節奏。需要多給自己加油打氣，才能增添一些向前的動力。

【金牛座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：任勞任怨，敢於挑戰。

愛情秘笈：對方迷路時，請牽著對方走向光明。



本周整體運：

本週你常常扮演情緒失控者的角色，幼稚的舉動會讓你的形象大打折扣。凡事盡量避免感情用事，以免和他人發生衝突。

【雙子座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：替人著想，必有福報。

愛情秘笈：想對方就打電話給對方或是直接約會見面。



本周整體運：

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

【巨蟹座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★★★★



致勝技巧：健康向上，萬事隨心。

愛情秘笈：切忌為愛而愛，牽手請珍惜。



本周整體運：

幸運女神降臨身邊的一週，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資作為本週的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

【獅子座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：秀出實力，備受重用。

愛情秘笈：對方向你張開雙臂，你不妨放慢腳步，偶爾停靠。



本周整體運：

這週你會感受到較大的生活壓力。親愛的，別什麼困難都試圖自己一個人去扛，要相信戀人、家人、朋友能給你提供支撐，讓你應對麻煩時變得輕鬆簡單。

【處女座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：遇事冷靜，保持微笑。

愛情秘笈：在外頭給伴侶做面子，愛情更和諧。



本周整體運：

刺蝟形象本週將成為你的寫照，小心人際關係出現裂痕。身邊的人稍不如你的意你就會炸毛，其中戀人和朋友最易成為被你刺傷的首要對象。

【天秤座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：險中求勝，實力說話。

愛情秘笈：妥協不代表軟弱，適時向對方低頭示愛。



本周整體運：

這個星期你將在充滿暖意的氛圍中度過。得好心人士關心，有機會結識新的異性；工作壓力較大，有計劃就不怕做不好；理財會要耗費你不少精力，不過成效不錯。

【天蠍座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：清晰定位，有備無患。

愛情秘笈：既已許諾，就要即時兌現。



本周整體運：

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

【射手座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：平和心境，扭轉時局。

愛情秘笈：在跟對方談想法時，切忌扭捏不自信。



本周整體運：

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

【摩羯座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：抓住機會，把握好運。

愛情秘笈：微笑相擁，就是愛的最好表達。



本周整體運：

有驚也有喜的一週，驚來自於工作學習，將面臨一些挑戰，咬牙挺過去，你的能力可得到極大提升。喜來自愛情，可以去慢慢體會。

【水瓶座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：明確目標，自我肯定。

愛情秘笈：與對方互動，才能玩得起愛的蹺蹺板。



本周整體運：

工作將成為你本週的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

【雙魚座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：注重放鬆休息，可提高效率。

愛情秘笈：多給對方發言的機會。



本周整體運：

「精疲力盡」的字樣這一週就像是刻在你額頭上似的。繁重的大小事務就夠讓你煩的，沒必要再給自己徒增負擔。有些事情能推掉的、能延後的，就擱一邊吧！

