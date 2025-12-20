12星座本周運勢〈12.21~12.27〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★★



致勝技巧：嘗試新法，尋找出路。

愛情秘笈：互不猜忌，不明白、想不通，問清楚就好。



本周整體運：

感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。

【金牛座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：不驕不躁，穩步向前。

愛情秘笈：不要找藉口，除非你想分手。



本周整體運：

好運不只是在後面推著你前進，更為你帶來動力與希望，成為你通往成功的階梯。倘若得過且過的話你只會迷失方向，美好的一週也將因此而荒廢。

【雙子座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：善用智慧，打開新局。

愛情秘笈：跟對方一起運動，愛的能量會如幾何級數般上升。



本周整體運：

「未知」令你開始有些害怕，凡事若不能事先做好準備，等到麻煩降臨時你會變得灰頭土臉。無論是約會還是執行任務，有準備會比順其自然容易看到好結果。

【巨蟹座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：知足常樂，漸入佳境。

愛情秘笈：長久的愛要靠慢慢發酵，勿表現得太過濃烈。



本周整體運：

瓶頸將以不同的形式出現在你生活的各個方面，其中溝通障礙是令你感到最為傷腦筋的瓶頸。若沒有花一點耐心反覆說明、解釋，你很難在溝通上獲得突破。

【獅子座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★★

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：沉著冷靜，顧全大局。

愛情秘笈：多為對方考慮，兩個人的心才會越走越近。



本周整體運：

本週運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。

【處女座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：善用人際，工作順利。

愛情秘笈：切忌把小問題無限放大，以免難以收場。



本周整體運：

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本週無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本週衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。

【天秤座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：耐住性子，靜觀其變。

愛情秘笈：切忌獨斷，悉心聽取對方的建議。



本周整體運：

你有許多值得稱讚的長處，在本週你也會因為善良和聰慧得到不少的讚揚。但你要小心，有些嫉妒心強的人會在給你一顆糖果後再向你放暗器。

【天蠍座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：擦亮雙眼，看清時局。

愛情秘笈：在對方難過時及時奉獻你的肩膀和懷抱。



本周整體運：

這一週會因為一些驚喜而變得不一樣，麻煩的事對你繞道而行，做什麼無須有太多顧忌。實施新計劃，新方案，能夠有比較快速的進展。

【射手座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：打好基礎，順勢而為。

愛情秘笈：想獲得更多的愛，請先好好愛自己。



本周整體運：

曖昧關係可望在這週塵埃落定，戀情將正式走向明朗；你無法將心思投入到工作中，錯誤則會頻繁出現；雖然這週開銷不大，但錢很多時候都沒有花到刀口上。

【摩羯座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★★ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：準備充分，彈無虛發。

愛情秘笈：巧克力和鮮花最能表達愛意。



本周整體運：

情緒平穩，所有的心事與不愉快都會被你拋之腦後。試著放鬆心情去嘗試一些冒險、刺激的事情，你會獲得不一樣的體驗。

【水瓶座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：未雨綢繆，樂觀進取。

愛情秘笈：清新的穿著打扮，可提升對方對你的觀感。



本周整體運：

好運本週不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

【雙魚座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：開闊胸襟，聲望提升。

愛情秘笈：掙脫慾望，拒絕誘惑。



本周整體運：

運勢尚可，事業可以穩重求進，按部就班是你這週應該有的節奏；愛情還欠缺些火候，保持好目前的狀況是關鍵；財運能夠維持平衡，求財不可太強求。

