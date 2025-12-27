12星座本周運勢〈12.28~01.03〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：保守秘密，勿嚼舌根。

愛情秘笈：給對方驚喜時要不動聲色，獨自默默進行。



本周整體運：

易受外界影響而產生消極心理。當不能積極應對生活時，不妨選擇去安靜的地方走走，不需要刻意調整心態，靜靜宣洩一番之後自然能找回自己。

【金牛座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：循序漸進，水到渠成。

愛情秘笈：送出小小禮物，收穫一份溫柔。



本周整體運：

平淡中可預見驚喜的一週，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

【雙子座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：運動健身，精力充沛。

愛情秘笈：享受快樂的過程，勿想不好的結果。



本周整體運：

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

【巨蟹座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：抒解壓力，反省自我。

愛情秘笈：約會時少玩手機，多跟對方聊聊天。



本周整體運：

機會在向你招手，但你只有做好了準備才有資格和它握手。明明知道是表現自我的時候，千萬不要因為膽怯而放棄這大好的機會。

【獅子座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：積極應對，搶佔先機。

愛情秘笈：忌一味索取，需要顧及對方的需求。



本周整體運：

本週你很容易有意無意地把家人當成出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為你的對手。切勿因為家人對你無私，你就可以肆無忌憚。

【處女座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



致勝技巧：分析形勢，靈活應對。

愛情秘笈：愛情是個謎，因不知結局而有趣。



本周整體運：

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

【天秤座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：責任重大，認真對待。

愛情秘笈：投其所好，讓對方感動。



本周整體運：

成熟的一面本週將在你身上展現得淋漓盡致，不僅自己的事情能處理得井井有條，還可以充當身邊朋友同事的軍師。

【天蠍座】



整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆



致勝技巧：登高望遠，放飛心靈。

愛情秘笈：含情脈脈地注視對方的雙眼，深情款款地細語呢喃。



本周整體運：

本週你會感覺到「衝動」這個魔鬼在你身邊陰魂不散，讓你衰運連連。偶然的不順過去就算了；而衝動卻會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行，可以降低出錯率。

【射手座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：加快腳步，更新訊息。

愛情秘笈：不要跟別人比，問問你的內心，究竟愛還是不愛？



本周整體運：

情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作！

【摩羯座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：平和心境，扭轉時局。

愛情秘笈：在跟對方談想法時，切忌扭捏不自信。



本周整體運：

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交托你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

【水瓶座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



致勝技巧：略微低頭，會有好運。

愛情秘笈：陳年舊事莫再重提，可想想能為對方做什麼。



本周整體運：

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本週會是結束這種敵對狀態的最佳時機。只要你肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

【雙魚座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



致勝技巧：替人著想，必有福報。

愛情秘笈：想對方就打電話給對方或是直接約會見面。



本周整體運：

戀人常能感受你的溫柔，使得你們的戀情得到很好的維護；工作沒有捷徑可走，腳踏實地才是正道；財運尚可，機會面前千萬不可手軟。

