12星座本月運勢〈02.01~02.28〉
提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。
【牡羊座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：桃花機會很多，可開始幸福旅程。
本月弱勢：花錢無計劃，恐無結餘。
本月整體運：
這個月愛情發展順利，可擇機與心愛之人攜手踏入婚姻殿堂；工作進步明顯，但也不要忽略身體健康；財運較低，較大資金的投資需要反覆考慮，謹慎做決定。
【金牛座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
本月優勢：浪漫細胞活躍，有望破感情瓶頸。
本月弱勢：計劃之外的花費較多，存款難有進帳。
本月整體運：
總運平平，稍有偏低。單身者想要找到兩情相悅的有緣人不易，好在戀人間雖有小摩擦，在主動積極的溝通下，結果還算令彼此滿意；工作上需要交流的地方較多，禮貌的言談有助於事情的順利解決；適量投資就好。
【雙子座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★★
本月優勢：頭腦靈活，善於投資。
本月弱勢：感情遭遇冷空氣，不可強求。
本月整體運：
愛情方面有些許失落，愛你的你不愛，你愛的又對你無意；工作氛圍不錯，有展現實力的舞台；另外，「情場失意賭場得意」，投資獲利較大，心中充滿喜悅。
【巨蟹座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：給人第一印象佳，相親成功機會大。
本月弱勢：工作學習常在狀況外，需要自我調控。
本月整體運：
運勢較低，感情生活有些不愉快，需要更多一點的貼心互動；工作粗心大意，懶散度上升不少，小心被別人抓住小辮子，影響以後的晉陞；人情往來會增加錢財的支出，另外，外出有被小偷盯上的可能，多加注意才行。
【獅子座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆
本月優勢：投資眼光佳，可把握住財運。
本月弱勢：說話不注意分寸，極易得罪人。
本月整體運：
本月整體運勢一般，感情生活表現一般，偶有爭執，但不影響發展方向；學生族上課效率不高，要加強學習力度才行；投資貴在堅持，堅持越久，回報越多。
【處女座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★★
事業運★★★★★ 財富運★★★★☆
本月優勢：生活激情澎湃，創新力強。
本月弱勢：耐心不夠，考慮不周，極易打亂計劃。
本月整體運：
總體運勢強，單身者戀愛信號滿格，少宅在家裡，就有希望在轉角遇到命中注定的那個人；工作上能得到搭檔的幫助，默契十足，極高的工作效率讓你月底有望獲得一筆豐厚的獎金；理財思路清晰，能抓住路過的財運。
【天秤座】
整體運★☆☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★☆☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆
本月優勢：新發展的人際，是桃花盛開的風向標。
本月弱勢：睡眠不足，精力不夠，難以對抗各方壓力。
本月整體運：
本月運勢表現偏低，單身者若面對心動的人不積極主動，很有可能就會止步於朋友的關係；工作學習有被催促的煩惱，因為太忙而不定時吃飯，小心得腸胃疾病；財運不佳，投資上支出明顯大於收穫。
【天蠍座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★☆☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：真摯友情，推動財運上升。
本月弱勢：心力憔悴，工作積極性銳減。
本月整體運：
這個月運勢整體來看表現偏低。單身者有被爛桃花纏身的可能，要做好預防工作，戀人間貌合神離的情況偶有出現，工作再忙，也要時常關心對方；商機浮動，只等你主動抓住。
【射手座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★★ 財富運★★★★☆
本月優勢：實力加上信心，工作上表現異常出色。
本月弱勢：桃花陷阱較多，要注意理性區分。
本月整體運：
本月運勢趨於良好，工作勁頭十足，有被上司提攜的機會，主財因為薪酬的增加而更上一層樓；只是感情出現不小的波瀾，耐心溝通是解決感情矛盾最有效的方法。
【摩羯座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★★
本月優勢：愛情充滿魔力，帶動好心情，推動事業發展。
本月弱勢：煩悶的情緒時不時光顧，需要更妥善的調適心態。
本月整體運：
本月運勢走強，心情也跟著變得開朗不少，愛情有機會邁上一個新的台階，得到親朋好友的祝福；工作上要避免受到謠言的影響，心靜自然涼，做好自己就行；上班族有加薪的可能，工資上漲，情緒高昂。
【水瓶座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆
本月優勢：極佳的默契度讓愛情升溫明顯。
本月弱勢：花錢過於隨興，極易買回一些不必要的商品。
本月整體運：
本月各方運勢還算不錯，感情甜蜜，夫妻恩愛，沒有小人見縫插針的機會；工作積極向上，努力讓你獲得好評；理性購物是理財的重點項目。
【雙魚座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆
本月優勢：做事行動力強，不會錯過難得的好機會。
本月弱勢：過於依賴另一半，感情方向把握不準。
本月整體運：
愛情事業財富並駕齊驅，各方面表現優異。單身者有吸引異性的魅力，戀愛者被溫暖包圍，甜到心裡；工作潛力得到進一步發揮；投資上收穫頗豐。
