12星座本月運勢〈11.01~11.30〉
提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。
【牡羊座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆
本月優勢：事業得貴人幫助，穩步上升。
本月弱勢：對待感情的態度不佳，矛盾頻發。
本月整體運：
本月運勢相對平穩，桃花會出現在熱鬧的場合，單身者要多出去走走；事業順心，進步明顯；另外，吃喝玩樂的開銷較大，要適當控制才行。
【金牛座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆
本月優勢：能夠在玩樂中覓得商機。
本月弱勢：易把戀人當成出氣筒，感情不和諧。
本月整體運：
本月各方面運勢表現極不平衡。單身者難得有看對眼的機會；戀愛者感情極易受旁人的影響而鬧不愉快；工作學習過程表現有些許混亂，不過結果還算令人滿意；財運興隆，投資理財可望獲得極高回報。
【雙子座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆
本月優勢：浪漫氣氛濃烈，適合定下終身的誓約。
本月弱勢：工作情緒不穩，不安感強烈。
本月整體運：
這個月整體運勢還算不錯，愛情發展順利，戀人間相處愉快；工作因為人員變動而效率降低，但基本能夠按計劃完成事項；理財效果凸顯，合理的購物也為你省下不少金錢。
【巨蟹座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
本月優勢：得高人指點，投資運較旺。
本月弱勢：工作上因為言辭上的誤會，心情不爽。
本月整體運：
本月凡事要看得淡一點，否則心情會持續低落。單身者希望越大，失望越大，提升自我魅力是關鍵；工作上不必糾結人際摩擦，及時化解才能按時完成目標；財源不錯，可大膽投資。
【獅子座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★★
事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆
本月優勢：人見人愛，花見花開，深受愛神青睞。
本月弱勢：過於固執，讓你錯失良機。
本月整體運：
本月魅力推動桃花盛開，夫妻間感情濃郁，相處愉快；只是工作上會受到身體抱恙的影響，要注意休息；投資上見好就收為佳。
【處女座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆
本月優勢：投資眼光佳，可把握住財運。
本月弱勢：說話不注意分寸，極易得罪人。
本月整體運：
本月整體運勢一般，感情生活表現一般，偶有爭執，但不影響發展方向；學生族上課效率不高，要加強學習力度才行；投資貴在堅持，堅持越久，回報越多。
【天秤座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：桃花運較旺，可得貴人牽線搭橋。
本月弱勢：工作遭遇低氣壓，煩悶感急速增加。
本月整體運：
情緒自控力不佳的一個月。感情發展不太順心，不過只要願意做出讓步就能恢復如常；工作學習耐心不夠，容易半途而廢；財運低迷，少購物，多學習金融知識。
【天蠍座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：戀人間的感情經得起考驗，彼此真心以對。
本月弱勢：多愁善感，心情莫名低落。
本月整體運：
整體運勢偏低的月份。單身者桃花機會太少，不妨把注意力轉移到生活的其他方面，婚姻穩定，戀人間能甜蜜相處；事業學業上小有麻煩，精力不集中，效率太低，有必要找一個時間好好放鬆一番；時機未到，盡量避免投資活動。
【射手座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★★
本月優勢：樂觀向上，對生活充滿激情，好運會不定期光臨。
本月弱勢：與長輩溝通不太順暢，放低姿態是關鍵。
本月整體運：
本月整體運勢不錯，愛情開花結果，戀愛中的人可擇機步入婚姻殿堂，只是要注意協調好與長輩的關係；工作順利，沒有明顯的煩惱，還有升職加薪的可能；學生族功課完成效果極佳，考試進步明顯，可以稍微放鬆一下。
【摩羯座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆
事業運★★★★★ 財富運★★★☆☆
本月優勢：工作積極向上，發展態勢極佳。
本月弱勢：看人有看走眼的可能，要小心避開爛桃花。
本月整體運：
本月運勢較好。單身者有牽手幸福的自信，已婚者要注意夫妻間的溝通；上班族能力得到肯定，晉升機會頗大，投資要保守一點，可降低風險。
【水瓶座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
本月優勢：細心的表現讓你獲得讚賞。
本月弱勢：不易妥協，計較太多，帶來不愉快。
本月整體運：
這個月整體運勢一般，心情飛得忽高忽低，還算能夠安全降落。愛情的世界有點小摩擦，計較得越多，就會失去越多；工作上做好自己的事就好，上司會看到你的努力；購物計劃要訂的嚴格一點，才不會把錢浪費在不該買的物品上。
【雙魚座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：工作細心且耐心，表現出色，能力獲得肯定。
本月弱勢：無理取鬧，亂發脾氣會拉遠兩個人心與心的距離。
本月整體運：
本月運勢起伏明顯，極不平衡。單身者求愛被拒，心情低落，戀人間小問題不斷累積，退一步才能體會到海闊天空的美；工作效率較高，求知慾強烈，是吸收正能量的好時機；財運不暢，小心保管錢財。
其他人也在看
11/2-11/8 星座周運 「火星射手 金牛滿月 金星天蠍」
本週的主題是「放手與突破」。11/4火星正式進入射手座，將讓我們的行動力與冒險精神全面啟動；11/5金牛滿月將帶來實際層面的收成與結算，提醒你整理財務與關係界線；11/7金星入天蠍，感情氣氛將轉深，渴望真實連結與情感誠實。品觀點 ・ 19 小時前
財神敲門！11月「暴富星座」Top3出爐，第一名事業運噴發、憑實力賺大錢
年底倒數，財神準備開門報到！11月星象顯示，有三個星座的財庫即將升級，不管是正財、偏財還是貴人運都動起來了。快來看看你是不是榜上有名，提前做好接財準備！姊妹淘 ・ 19 小時前
小孟老師運勢／獅子座工作莫急！「這星座」將遇情人
生活中心／綜合報導10月31日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中，「這星座」在感情方面，有望遇到心儀對象，愛情運滿滿；而獅子座在工作方面，若遇急事心態需平靜；至於財運，雙魚座最好及時調整策略，以防財神擦肩而過。民視 ・ 1 天前
11月起3星座「財神來訪擋不住」 第一名加薪、中獎樣樣來
財富通道打開！根據《搜狐網》的星座運勢專欄，牡羊座、處女座、天蠍座財運轉旺，可謂賺錢如喝水，例如最旺的牧羊座，這個冬天，不是在賺錢就是在去賺錢的路上，有人可能中獎、有人可能加薪，宛如「被財神追著跑。」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
11月好運來！5生肖財運事業齊開花
11月好運來！5生肖財運事業齊開花EBC東森新聞 ・ 1 天前
水逆衝擊！3星座恐「衰到年底」 專家示警：這段時間壞事多要小心
2025年即將進入11月份，水星逆行也再度登場！星座專家艾菲爾提醒，這次水逆將從11月9日持續到11月29日，共有四個星座會明顯受到影響，包括雙子座、處女座、射手座及天蠍座，除了處女座之外，其他三個星座更需要格外小心，有可能一路「衰」到年底。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
31歲「護理女神」猝逝！昔認「被富商追求」AV吳夢夢也悲痛發聲了
擁有甜美臉蛋與火辣身材，被粉絲封為「護理女神」的網紅謝侑芯，未料卻傳出，昨（30日）驚傳在海外拍攝期間突發意外離世，享年31歲，噩耗震驚各界。同為網紅界好友的吳夢夢也在 Threads 上轉發貼文悼念：「R.I.P.」，不捨之情溢於言表。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
台積電運動會「神級嘉賓」曝！忙完APEC 黃仁勳驚傳將現身台積電運動會
晶圓代工龍頭台積電（2330）年度運動會向來是科技界盛事，今年更將星光熠熠，話題熱度爆表！除了創辦人張忠謀夫婦已確定出席，市場更盛傳，被網友封為「皮衣男」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也受邀，有望「神祕現身」，可望與老友張忠謀夫婦、以及魏哲家CC同框。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
【火象星座運勢】10/31 白羊座冷靜觀察、獅子座投資易變化、射手座話別說太滿
★白羊座：熱鬧的氣氛中潛藏爭權奪利的衝突。外在真真假假，需要冷靜觀察。 ★獅子座：溝通順利，但要謹慎處理家庭衝突。慎防破財，投資、合夥易變化。 ★射手座：溝通、交通旺。避免把話說得太多、太滿，騎虎難下。家和萬事興。太報 ・ 1 天前
天生自帶財氣場的4大生肖＋旺運時辰！亥時豬越懶越有錢，「這位」典型的厚積薄發過中年不愁錢
有些人外表看起來懶懶散散，做事慢條斯理、不愛爭也不特別積極，但偏偏這樣的人最容易被財神眷顧。別人努力拚命還不一定有成果，他們卻總能在最意想不到的時候迎來好運。這四個生肖天生氣場穩、命格厚福，不貪不搶卻女人我最大 ・ 2 天前
10/31萬聖節「3星座財運爆發」！TOP1人脈帶來財富，別錯過手氣最旺這幾天！
萬聖節即將到來，你的財富也正在靠近！星座專家小孟老師點名3星座，在萬聖節前後將會有良好財運，想增加收入的人千萬要把握！姊妹淘 ・ 1 天前
大樂透頭獎衝4.8億！3生肖獲財神庇佑 橫財接二連三
大樂透今（31）日晚間開獎，頭獎上看4.8億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖虎、龍、猴的人獲得財神爺眷顧，意外之財不斷，躺著爽接錢，財富迅速飆升。中天新聞網 ・ 18 小時前
Lulu大方認了：都是我主動 陳漢典「我就是貪圖她的美色」
由李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版10月31日至11月2日在國家戲劇院開演，今（10╱30）在於國家戲劇院舉行彩排記者會，新婚10天的Lulu（黃路梓茵）與陳漢典甜蜜合體，同劇演員郁方透露有次好奇問：「誰先跨過那一到鴻溝？誰先戳破那張紙？」Lulu回：「結婚以後當然都是我主動。」陳漢典也打趣說：「有時候我很積極時，她就說先不要、先不要，她很積極時，我就說先不要、先不要，後來剛好都很積極才中。」太報 ・ 1 天前
「香蕉你個芭樂」走了！馮淬帆辭世享壽81歲 與許紹雄相隔3天「天上續兄弟情」
曾在1980年代活躍於香港影壇、主演《最佳損友》《福星高照》等系列喜劇電影的資深演員馮淬帆，今（11月1日）驚傳辭世，享壽81歲。他的死訊由新北市議員蔡淑君在社群平台發文證實，表示是在昨晚（10月31日深夜）聽聞馮淬帆噩耗。而馮淬帆31日當天還有發文讚揚「10月31日是民族救星民國英雄 先總統蔣公誕辰紀念日。」消息傳出後，許多人難掩震驚與不捨。鏡報 ・ 5 小時前
楊謹華金鐘獎穿「On小白鞋」自信上台封后！百搭同款搜出，加碼桃機隱藏專區買On很划算！
楊謹華在第60屆金鐘獎上不僅榮登「戲劇節目女主角獎」寶座成為實至名歸的視后，還在典禮上與柯佳嬿上演經典「女女親吻」片段，成為全場焦點。而最令人驚喜的是，當她興奮走上舞台領獎時，腳上那雙小白鞋也瞬間掀起女人我最大 ・ 1 天前
年底桃花盛開！這3個星座「遇見愛神來敲門」，請注意身邊理想對象！
Top3 雙魚座：理想對象現身，脫離無感桃花 雙魚座身邊常有追求者，但多數不合頻率或無法引起興趣。年底前，你有 […]姊妹淘 ・ 1 小時前
遠傳雙11狂歡開跑網路門市最強回饋限時登場
(記者謝政儒新北報導)遠傳網路門市雙11狂歡接力賽火力全開！自11月1日起一路嗨到月底。每週二有機會以11元入手AirPods 4，驚喜開搶不容錯過。11月1日至11月11日限時申辦加碼最高送3,51...自立晚報 ・ 10 小時前
病毒基因定序出爐！ 與中國、越南相似度逾99%｜#鏡新聞
持續關心非洲豬瘟，病毒源頭到底從哪來?現在有初步答案了嗎？31日基因定序出爐，和中國、越南的病毒株極為相似，相似度超過99%，只是，中國沒有提供最新的病毒序列，還是無法確認病毒來源 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 9 小時前
太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場
Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”...styletc ・ 21 小時前