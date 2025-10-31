12星座本月運勢〈11.01~11.30〉

提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。

【牡羊座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



本月優勢：事業得貴人幫助，穩步上升。

本月弱勢：對待感情的態度不佳，矛盾頻發。



本月整體運：

本月運勢相對平穩，桃花會出現在熱鬧的場合，單身者要多出去走走；事業順心，進步明顯；另外，吃喝玩樂的開銷較大，要適當控制才行。

【金牛座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆



本月優勢：能夠在玩樂中覓得商機。

本月弱勢：易把戀人當成出氣筒，感情不和諧。



本月整體運：

本月各方面運勢表現極不平衡。單身者難得有看對眼的機會；戀愛者感情極易受旁人的影響而鬧不愉快；工作學習過程表現有些許混亂，不過結果還算令人滿意；財運興隆，投資理財可望獲得極高回報。

【雙子座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★★☆



本月優勢：浪漫氣氛濃烈，適合定下終身的誓約。

本月弱勢：工作情緒不穩，不安感強烈。



本月整體運：

這個月整體運勢還算不錯，愛情發展順利，戀人間相處愉快；工作因為人員變動而效率降低，但基本能夠按計劃完成事項；理財效果凸顯，合理的購物也為你省下不少金錢。

【巨蟹座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



本月優勢：得高人指點，投資運較旺。

本月弱勢：工作上因為言辭上的誤會，心情不爽。



本月整體運：

本月凡事要看得淡一點，否則心情會持續低落。單身者希望越大，失望越大，提升自我魅力是關鍵；工作上不必糾結人際摩擦，及時化解才能按時完成目標；財源不錯，可大膽投資。

【獅子座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★★★

事業運★★★★☆ 財富運★★★☆☆



本月優勢：人見人愛，花見花開，深受愛神青睞。

本月弱勢：過於固執，讓你錯失良機。



本月整體運：

本月魅力推動桃花盛開，夫妻間感情濃郁，相處愉快；只是工作上會受到身體抱恙的影響，要注意休息；投資上見好就收為佳。

【處女座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆



本月優勢：投資眼光佳，可把握住財運。

本月弱勢：說話不注意分寸，極易得罪人。



本月整體運：

本月整體運勢一般，感情生活表現一般，偶有爭執，但不影響發展方向；學生族上課效率不高，要加強學習力度才行；投資貴在堅持，堅持越久，回報越多。

【天秤座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



本月優勢：桃花運較旺，可得貴人牽線搭橋。

本月弱勢：工作遭遇低氣壓，煩悶感急速增加。



本月整體運：

情緒自控力不佳的一個月。感情發展不太順心，不過只要願意做出讓步就能恢復如常；工作學習耐心不夠，容易半途而廢；財運低迷，少購物，多學習金融知識。

【天蠍座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆



本月優勢：戀人間的感情經得起考驗，彼此真心以對。

本月弱勢：多愁善感，心情莫名低落。



本月整體運：

整體運勢偏低的月份。單身者桃花機會太少，不妨把注意力轉移到生活的其他方面，婚姻穩定，戀人間能甜蜜相處；事業學業上小有麻煩，精力不集中，效率太低，有必要找一個時間好好放鬆一番；時機未到，盡量避免投資活動。

【射手座】



整體運★★★★★ 愛情運★★★★☆

事業運★★★★☆ 財富運★★★★★



本月優勢：樂觀向上，對生活充滿激情，好運會不定期光臨。

本月弱勢：與長輩溝通不太順暢，放低姿態是關鍵。



本月整體運：

本月整體運勢不錯，愛情開花結果，戀愛中的人可擇機步入婚姻殿堂，只是要注意協調好與長輩的關係；工作順利，沒有明顯的煩惱，還有升職加薪的可能；學生族功課完成效果極佳，考試進步明顯，可以稍微放鬆一下。

【摩羯座】



整體運★★★★☆ 愛情運★★★☆☆

事業運★★★★★ 財富運★★★☆☆



本月優勢：工作積極向上，發展態勢極佳。

本月弱勢：看人有看走眼的可能，要小心避開爛桃花。



本月整體運：

本月運勢較好。單身者有牽手幸福的自信，已婚者要注意夫妻間的溝通；上班族能力得到肯定，晉升機會頗大，投資要保守一點，可降低風險。

【水瓶座】



整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆

事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆



本月優勢：細心的表現讓你獲得讚賞。

本月弱勢：不易妥協，計較太多，帶來不愉快。



本月整體運：

這個月整體運勢一般，心情飛得忽高忽低，還算能夠安全降落。愛情的世界有點小摩擦，計較得越多，就會失去越多；工作上做好自己的事就好，上司會看到你的努力；購物計劃要訂的嚴格一點，才不會把錢浪費在不該買的物品上。

【雙魚座】



整體運★★☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆

事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆



本月優勢：工作細心且耐心，表現出色，能力獲得肯定。

本月弱勢：無理取鬧，亂發脾氣會拉遠兩個人心與心的距離。



本月整體運：

本月運勢起伏明顯，極不平衡。單身者求愛被拒，心情低落，戀人間小問題不斷累積，退一步才能體會到海闊天空的美；工作效率較高，求知慾強烈，是吸收正能量的好時機；財運不暢，小心保管錢財。

