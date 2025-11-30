12星座本月運勢〈12.01~12.31〉
提醒：疫情期間防疫最重要，有關運勢內容提到的行動建議，例如看電影、爬山、旅遊、逛街...等活動，不妨改在家中吸收這方面的資訊，或者計劃疫情趨緩後如何去進行，都會對運勢有所幫助。落實防疫，大家一起變好運！科技紫微網關心您。
【牡羊座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：魅力得以展現，愛情順勢而來。
本月弱勢：情緒起伏大，工作狀態不佳。
本月整體運：
整體運勢波動較大，戀人間默契度時常降到零點，各種不愉快的爭執輪番上演，好在單身者桃花運不錯，多一點努力，就能尋覓到屬於自己的幸福；上班族精神壓力較大，及時釋放壓力變得極為重要，財運不佳，盡量避免大小投資活動。
【金牛座】
整體運★★★★★ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★★ 財富運★★★★☆
本月優勢：好奇心會帶給你無限精彩。
本月弱勢：想多做少，心口不一易引發矛盾。
本月整體運：
你的情緒就像三月放飛的風箏，生活充滿了歡聲笑語。單身者能積極參加聚會，結識到更多的異性，可望走出剩男（女）的行列；工作信心十足，能夠順利完成高難度項目；投資規避風險效果明顯。
【雙子座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★★☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：精力十足，工作學習效率大大提高。
本月弱勢：意志不堅，投資容易被騙。
本月整體運：
情緒起伏變化較大的一個月。單身者深受別人愛情甜蜜的刺激，心情壓抑；工作表現出色，得到上司嘉獎，自信心增強；投資眼光不準，最好不要參與投資活動。
【巨蟹座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★★
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★☆
本月優勢：會站在別人的角度思考問題，你的體諒令人感動。
本月弱勢：玩心較重，學習計劃趕不上變化。
本月整體運：
本月神清氣爽，運勢還不錯。愛情歸屬感很強；對於事業的想法頗多，就是需要加強行動力才能獲得真正想要的結果；投資有道，有利潤進帳。
【獅子座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★★★☆☆
本月優勢：感情走勢穩中有升。
本月弱勢：太忙太累，注意身體健康才行。
本月整體運：
本月運勢較弱，雖然感情發展還算順利，但單身者異性緣持續低迷，還需加倍努力；工作忙的昏天暗地，而收穫遠遠不及付出；購物毫無計劃，錢包縮水嚴重，要學會理性購物。
【處女座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★☆☆☆☆
事業運★★★★★ 財富運★★★★☆
本月優勢：工作靈感突顯，能力被重視。
本月弱勢：愛情遭遇考驗，理智面對才能挽回真心。
本月整體運：
本月運勢表現平平，愛情有些差強人意，單身者桃花運低迷，戀愛者要付出更多才能穩定現有的感情；工作順心，能輕鬆完成上司交代的任務；投資理財正是時候，不要錯過機會。
【天秤座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★★★★
本月優勢：有樂同享，好運就會常伴隨。
本月弱勢：壓力淤積，工作粗心大意。
本月整體運：
本月單身者桃花運不錯，優雅的氣質令你成功吸引到異性的關注；工作上雖有壓力，但只要小心謹慎一點，還是不會有太大的問題；投資理財成效很大，可以好好犒賞一下自己。
【天蠍座】
整體運★☆☆☆☆ 愛情運★☆☆☆☆
事業運★★☆☆☆ 財富運★☆☆☆☆
本月優勢：工作上獲得展現實力的機會，累而充實。
本月弱勢：感情生活波瀾起伏，不盡人意。
本月整體運：
整體運勢較低，緣份來去匆匆，單身者牽手幸福無望，要調整好心態；工作雖忙碌，但頗有所得；學習上主動性增強，進步明顯；財運低迷，生意平平。
【射手座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：桃花盛開，愛情順利。
本月弱勢：工作效率較低，小有退步。
本月整體運：
這個月單身者輕易就能拾得桃花，跟著自己的心走，別讓物慾蒙蔽了真心；工作學習小錯不斷，沒必要逼自己進步，釋放壓力才能吸收到正能量；投資理財宜保守為佳。
【摩羯座】
整體運★★☆☆☆ 愛情運★★☆☆☆
事業運★★★☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：工作獲得人力物力支持，可順利開展。
本月弱勢：追愛缺乏必要的動力，保持燦爛的心情才能獲得愛神的注意。
本月整體運：
本月情人間需要更多的溝通，才能將甜蜜的滋味保持下去；工作完成效率高；學習輕鬆，能夠及時吸收課堂知識。交一份滿意的考試答卷；賺錢動力不夠，購物慾強，月底錢包有恐空空如也。
【水瓶座】
整體運★★★★☆ 愛情運★★★★☆
事業運★★★★☆ 財富運★★★★☆
本月優勢：超強的默契度，讓愛情走向春暖花開。
本月弱勢：太容易滿足，往往缺少動力。
本月整體運：
本月愛情事業財運一片看好。單身者能迅速接收到戀愛的信號；工作上需要給自己定一個目標；投資獲利增多，可喜可賀。
【雙魚座】
整體運★★★☆☆ 愛情運★★★★★
事業運★★☆☆☆ 財富運★★☆☆☆
本月優勢：愛情比想像中更美好，心中滿滿都是幸福的味道。
本月弱勢：工作停滯不前，心情鬱悶無比。
本月整體運：
本月整體運勢有升有降，基本平穩。感情世界一片芬芳，談婚論嫁特別順利；工作學習衝勁不足，有拖拉現象，要主動控制；玩樂上花費較多，暫時不宜投資。
