12星座聖誕節運勢曝光！處女財富增長 巨蟹即將夢想成真
【緯來新聞網】今（25日）是一年一度的聖誕節，許多人會在這天與朋友或情人慶祝，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師也分享12星座的運勢提供大家參考。
「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師分享聖誕節12星座運勢。（示意圖／翻攝自pixabay）
●牡羊座
工作：開通事業通路
感情：可以堅強面對
財運：財富投資得當
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
●金牛座
工作：懷抱夢想希望
感情：接受好的安排
財運：擁有理財頭腦
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天秤
●雙子座
工作：實際感受過程
感情：兩人達成共識
財運：保持穩健投資
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
●巨蟹座
工作：即將美夢成真
感情：共創美好感情
財運：把握市場情況
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手
●獅子座
工作：打造團體價值
感情：起身面對問題
財運：把握市場機會
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：金牛
●處女座
工作：自信強人緣好
感情：追求新的開始
財運：財富自然增長
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：水瓶
●天秤座
工作：繼續關注目標
感情：用愛擁抱家人
財運：聚精會神工作
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
●天蠍座
工作：振奮周遭同仁
感情：走過難忘時光
財運：財富平步青雲
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：獅子
●射手座
工作：績效有所提升
感情：可以輕鬆面對
財運：賺取利潤機會
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：處女
●魔羯座
工作：帶來快樂能量
感情：可以解決問題
財運：合理配置資產
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
●水瓶座
工作：不到手不放棄
感情：傾聽關注對方
財運：打破財運枷鎖
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
●雙魚座
工作：得到他人幫忙
感情：好的循環開始
財運：虧損部位止血
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚
★ 民俗說法僅供參考 ★
