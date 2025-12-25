12星座聖誕節運勢曝光！處女財富增長 巨蟹即將夢想成真

【緯來新聞網】今（25日）是一年一度的聖誕節，許多人會在這天與朋友或情人慶祝，「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師也分享12星座的運勢提供大家參考。

「星座塔羅牌之清水孟」小孟老師分享聖誕節12星座運勢。（示意圖／翻攝自pixabay）

●牡羊座

工作：開通事業通路

感情：可以堅強面對

財運：財富投資得當

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：天蠍



●金牛座

工作：懷抱夢想希望

感情：接受好的安排

財運：擁有理財頭腦

幸運色：白色

貴人：金牛

小人：天秤



●雙子座

工作：實際感受過程

感情：兩人達成共識

財運：保持穩健投資

幸運色：粉紅色

貴人：魔羯

小人：雙子



●巨蟹座

工作：即將美夢成真

感情：共創美好感情

財運：把握市場情況

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：射手



●獅子座

工作：打造團體價值

感情：起身面對問題

財運：把握市場機會

幸運色：淡藍色

貴人：處女

小人：金牛



●處女座

工作：自信強人緣好

感情：追求新的開始

財運：財富自然增長

幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：水瓶



●天秤座

工作：繼續關注目標

感情：用愛擁抱家人

財運：聚精會神工作

幸運色：黑色

貴人：獅子

小人：牡羊



●天蠍座

工作：振奮周遭同仁

感情：走過難忘時光

財運：財富平步青雲

幸運色：金色

貴人：水瓶

小人：獅子



●射手座

工作：績效有所提升

感情：可以輕鬆面對

財運：賺取利潤機會

幸運色：玫瑰色

貴人：天蠍

小人：處女



●魔羯座

工作：帶來快樂能量

感情：可以解決問題

財運：合理配置資產

幸運色：大紅色

貴人：巨蟹

小人：魔羯



●水瓶座

工作：不到手不放棄

感情：傾聽關注對方

財運：打破財運枷鎖

幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：巨蟹



●雙魚座

工作：得到他人幫忙

感情：好的循環開始

財運：虧損部位止血

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：雙魚



★ 民俗說法僅供參考 ★

