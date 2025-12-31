12星座財運運排行榜！獅子憑實力賺取財富，「這星座」正財＋偏財全面綻放
2025即將結束，回顧這一年發生大大小小的事情，有喜事也有許多的動盪不安，希望可以把那些不好的都放在2025，在2026年活出更理想的一年！星座大師艾菲爾老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026星座全運勢，想知道12星座在2026年會有什麼樣的好運與需要注意的事項嗎？看完趕緊分享給更多人吧～這篇為大家帶來12星座財運排行榜！
星座財運排行榜第12名：雙子座
財富運勢：★★☆☆☆
投資波動大，宜收斂、宜保守、宜專注
2026 是雙子座財務上「多變的一年」。收入可能忽高忽低，因此投資上務必保守。避免高風險的加密貨幣、選擇權、槓桿型商品，也不適合借貸、短線衝刺。雙子座的財富屬於 智慧財＞正財＞偏財。只要專注在你的專業、語言、溝通、媒體能力，就能持續賺到錢。賺錢契機落在 5 月與 8 月，但 2 月與 11 月則易因疏忽、判斷錯誤或人情債而破財。把賺到的錢留作「安全存款」，避免大筆投資，是今年最好的策略。
星座財運排行榜第11名：牡羊座
事業運勢：★★☆☆☆
慢下來，找到適合你的舞台
2026 的牡羊座在職場上會開始「放慢腳步」。你會意識到衝動與急躁不再能帶你更遠，反而需要更精準的策略。今年求職者會遇到「好事多磨」的求職狀況。不要急著接受第一個offer，越到 5 月後越有更合適的工作機會。在職者要注意與上司的關係——對方會希望你「更成熟、更穩」；同事之間則要避免爭強好勝。今年牡羊「適合升遷，但需要表現抗壓性與團隊合作」。跳槽最適合 5 月與 10 月，而 3 月要避免衝動離職。
星座財運排行榜第10名：天秤座
財運：★★☆☆☆
財運緩步上升，人脈即財脈
天秤座在 2026 的財運靠「合作、社交、人脈」帶動。最適合投資新創、股債平衡基金、黃金ETF，但切記不可貪快。正財＞人脈財＞偏財，是你的財富排序。賺錢月份在 3 月、9 月，但 7 月與 12 月需注意人情壓力、社交開支過大。賺到的錢適合投入「人脈經營、進修、形象提升」上，能換來更長遠的財富回報。
星座財運排行榜第9名：摩羯座
財運：★★★☆☆
財務結構調整年，穩定中蓄積能量
摩羯座今年的財運偏向「調整與再布局」。適合的投資包括保險、房產、退休規劃、低風險基金。正財穩定，偏財一般，智慧財可補強收入。得財月份在 3 月與 8 月，而 4 月與 9 月需避免因家庭壓力、房屋修繕、情緒壓力而破財。賺到的錢要拿來做「風險控管」與「家庭安全網」，你越重視基礎，財運越旺。特別提醒，今年由於全球金融局勢加劇，在變動時刻，現金為王。這或許是你可以參考的保本理財做法。
星座財運排行榜第8名：金牛座
財運：★★★☆☆
財庫穩固，以慢火熬出長期獲利
2026 的金牛座財運平穩且紮實，尤其適合土地、房產、現金流商品、保守型基金。你的正財穩定，而智慧財也能帶來額外收入，例如專業課程、顧問、手作才華的變現。上半年（4–6 月）是一個累積財富的甜蜜期；而 9 月、12 月則需避免因「感情或家庭」而出現非必要支出。你賺到的錢，最適合投入「長線資產」——像是房子、退休金、長期投資。金牛的財富永遠來自一步一步的堅持，而不是運氣。
星座財運排行榜第7名：巨蟹座
財運：★★★★☆
家與合作都是財源，偏財驚喜不斷
2026 年的巨蟹座財運穩中有旺，特別容易因家庭、房地產、合作關係帶來收入。偏財運也不錯，偶爾會有「小運氣」，像是獎金、合作分紅、小型投資獲利。最適合你的投資是 房產、家用生意、保守型基金、穩定配息商品。巨蟹的賺錢月份在 6 月與 10 月，而 3 月則需小心家庭開支過大。賺到的錢很適合投入「家庭升級」：居家改善、健康投資、家庭計畫。金錢會因照顧家而更有發財致富的能量回流到你身上。
星座財運排行榜第6名：處女座
財運：★★★★☆
財務進出大，但越有紀律越能累積
2026 處女座的財務「流動性強」，收入與支出都多，因此要重新調整記帳與預算。最適合的投資是 保險、定存、指數型基金、長期儲蓄型商品。智慧財仍是強項，可透過寫作、教學、專業服務獲利。得財月份在 7 月與 11 月，而 2 月與 9 月需避免「為別人買單」、情緒性消費或救急而破財。把賺到的錢用在「自我療癒、健康與技能提升」，財庫會越來越穩固。
星座財運排行榜第5名：獅子座
財運：★★★★☆
舞台越大、財富越旺，事業推動財富成長
獅子座今年財運亮眼，最強的是正財與智慧財，你憑實力與曝光度就能創造收入。創意、表演、行銷、領導、管理等領域都能帶來財富成長。投資方面適合 品牌股、科技股、國際市場、指數型基金，也可以涉略海外資產。賺錢月份在 5 月、8 月，而 4 月要特別避免因自信過度而冒進，可能導致財務損失。獅子要把賺到的錢用於「打造個人品牌」、提升技能、提升曝光度，這會讓你的財運進一步升級。
星座財運排行榜第4名：水瓶座
財運：★★★★★
創意帶財、科技帶財，智慧財最強
水瓶座今年最強的是「智慧財」與「創意財」。你的點子、科技能力、個人品牌、社群都能帶來收入。投資適合科技 ETF、電子股、AI 相關股、國際市場分散投資。得財月份在 5 月、7 月，而 10 月需小心因衝動或錯估風險而破財。賺到的錢要用來「擴大影響力」：器材、設備、品牌升級、社群經營都會帶來回報。
星座財運排行榜第3名：天蠍座
財運：★★★★★
財富權力大翻身，投資回報強壓全星座
天蠍是今年財運前三名，尤其投資運極強！木星在你的資源宮，合夥、投資、分紅、遺產、保險、股票基金都有大幅提升機會。正財與偏財皆旺，而「智慧財」更能加乘你的收入。得財月份在 5 月、6 月、12 月，而 8 月需避免因激情或意氣之爭做出錯誤投資。賺到的錢非常適合投入「長期投資」與「資產管理」，你今年能真正靠資產翻身。
星座財運排行榜第2名：射手座
財運：★★★★★
跨國與學習型財運亮眼，正財穩定成長
射手的財運來自 學習、海外、顧問、出版、網路平台。今年正財穩定，偏財中等，但「智慧財」最強。投資適合新興產業、海外 ETF、科技股，以及學習型資產，例如：軟體應用課程、AI創新證照。得財月份是 4 月與 10 月，而 6 月需避免過度樂觀或被人影響決策而破財。射手賺到的錢，要用在「開眼界」與「投資大腦」，你會越學越賺。
星座財運排行榜第1名：雙魚座
財運：★★★★★
財運第一名，正財＋偏財＋智慧財全面綻放
2026 是雙魚的「開財年」。創意、名氣、藝術、療癒、副業、合作都能帶來收入。正財穩、偏財旺、抽獎樂透運佳，智慧財爆棚。得財月份在 2 月、6 月、10 月，6 月甚至有「樂透偏財機會」。需小心的是 9 月，可能因幫助他人或情感失和影響而破財。賺到的錢要投資到「作品、形象、療癒、旅行」，越能讓靈魂開心，越能變現。
