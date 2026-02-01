12星座一周運勢出爐 巨蟹適合旅行、水瓶避免衝動消費

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12個星座2月1日至2月7日的運勢。（示意圖／Pixabay）

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12個星座2月1日至2月7日的運勢。篠安老師提到，這周是放下面子、調整價值、用感覺做選擇的時機，2日是獅子滿月，將讓情緒、關係、自我價值被放大；4日天王星正式在金牛座順行，財務和工作模式開始鬆動與突破；7日則是水星進入雙魚，理性下降、直覺上升，適合內在深層感受，反而不適合硬推決定。參考星座為上升星座。

●牡羊座

本周獅子滿月將點亮你的戀愛與表現慾，容易被看見，也容易情緒化。當天王星順行後，金錢與工作節奏出現新可能，但別急著冒進。水星進雙魚後，適合休息、沉澱，少說多感受。

●金牛座

本周天王星將開始順行在你命宮，終於有「我可以不一樣」的感覺。獅子滿月讓家庭、住處或內在安全感浮上檯面。水星進雙魚後，人際圈會出現靈性或理念相近的人。

●雙子座

本周獅子滿月將讓你說出真心話，但也容易一時嘴快。天王星順行將提醒你注意身心狀態，別過度消耗。本周當水星進雙魚後，工作與名聲要避免模糊承諾，留白比解釋更安全。

●巨蟹座

本周的獅子滿月將讓你重新看見自我價值與金錢議題，別低估自己。天王星順行之後，將為你帶來人際或社群的新合作。水星進入雙魚後，將非常適合進修、旅行或心靈學習。

●獅子座

本周是你的滿月週期，你的情緒與存在感被放到最大。關係中的你，正在學習「不用證明也值得被愛」。天王星順行後，工作方向可能突然轉彎。水星進雙魚後，親密關係進入更敏感的階段。

●處女座

這星期的獅子滿月將讓你看見壓抑已久的情緒與疲憊。天王星順行後，你的人生觀或價值信念將開始鬆動。水星開始進入雙魚後，人際關係上的溝通容易引發誤會，記得多確認、多傾聽。

●天秤座

本周所遇到的獅子滿月將照亮你的友情與社群，你會看清誰是真正在乎你的人。天王星順行後，財務、分潤或親密關係需要新規則。水星進雙魚後，工作節奏放慢，別對自己太苛刻。

●天蠍座

本周的獅子滿月將落在你的事業主軸線，在工作上你渴望被肯定，也可能對權威不耐煩。當天王星順行後，親密關係的模式將開始出現變化。水星進雙魚後，你的戀愛與創作靈感上升，但別過度投射。

●射手座

本周遇到的獅子滿月將點燃你的理想與遠方，想離開現況的念頭變強。天王星順行後，工作型態或生活作息需要調整。水星進雙魚後，與家人相處上的情緒變得敏感，溫柔比道理更為重要。

●摩羯座

本周的獅子滿月將讓你面對深層情緒、信任或依附議題。天王星順行後，創作、戀愛或子女相關事務將出現新可能與機會。水星進雙魚後，與人溝通容易過於感性，記得把重要事寫下來。

●水瓶座

本周的獅子滿月將照亮伴侶與重要他人，關係真相浮現。天王星順行後，家庭、住處或內在安全感開始改變。水星進入雙魚後，你的金錢判斷偏重感覺導向，盡可能避免衝動消費。

●雙魚座

本周的獅子滿月將提醒你關注身體與日常壓力。天王星順行之後，關於學習、溝通或短期計畫將出現新的突破。水星在本周將進入你命宮領域，直覺力將大開，但也要小心界線模糊。

廣告 廣告

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？ 婚後條件嚇到一票人狂勸退

嘻小瓜紅包6600元遭酸「全場最少」 Lulu心疼還原兩人對話

喪父又遭粉絲跟蹤騷擾！曹雅雯罕露面「臉頰凹陷暴瘦」 粉絲認不出