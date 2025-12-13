12星座一周運勢出爐 牡羊對未來有新想法、摩羯注意過度操勞

（示意圖／Pixabay）

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12星座在12月14日至12月20日的運勢。本周將在12月15日遇到火星進入摩羯，我們的行動將更為務實；而在12月20日將遇到射手新月，在這個時候我們可以建立信念更新與人生方向的重新設定。參考星座為上升星座。

●牡羊座

本周行動力開始轉向務實層面。火星進入你的事業領域，逼你正視責任與長期目標，雖然壓力變大，但也更有成就感。射手新月帶來對未來方向的新想法，適合重新規劃進修、旅行或人生藍圖，穩定自己反而更有力量。

●金牛座

本周火星讓你在學習、跨界或遠距合作上更有執行力，適合把理想落實成計畫。射手新月點亮金錢與心理層面的議題，可能開始思考「我真正想要的安全感是什麼」。本周適合做長期財務或資源配置的調整。

●雙子座

本周的重點在關係與資源整合。火星將讓你更務實地面對金錢、分潤或親密界線，不再只靠感覺行事。射手新月落在伴侶領域，關係可能迎來新階段或新選擇，適合重新定義合作模式，也可能遇到關鍵人物。

●巨蟹座

本周火星進入你的對宮領域，關係互動明顯升溫，也容易出現磨合與角力。你需要更成熟地處理衝突，而不是退讓。射手新月提醒你關注工作與健康，適合建立更有效率的生活節奏。別忽略身體給你的訊號。

●獅子座

本周你會更專注在工作效率與日常安排上。火星將讓你願意為長期目標吃苦，適合建立新制度或培養耐力。射手新月點亮創作、戀愛與自我表達，讓你重新找回熱情。工作與快樂需要取得平衡。

●處女座

本周火星讓你在創作、感情或個人計畫上更有行動力，也更願意投入時間打磨成果。射手新月落在家庭與內在安全感，可能想調整居住空間或重新思考情緒依附。本周適合為自己打造更穩定的內在基地。

●天秤座

本周的焦點將回到家庭與內在狀態，火星將讓你處理家務、長輩或居住問題時更果斷，但也容易感到壓力。射手新月為你帶來新的溝通方式，適合學習、寫作或重新整理人際互動，留意說出口的話會影響個人未來走向。

●天蠍座

本周火星讓你的行動變得有策略，適合談合作、簽約或推動計畫。射手新月落在價值與金錢領域，提醒你重新評估付出與回報是否平衡。本週很適合設定更清楚的界線，讓能量不再被消耗。

●射手座

本周的射手新月將發生在你的本命領域，是重新定位自我的重要時刻。你可能開始思考「接下來一年我要成為怎樣的人」。火星將讓你更務實面對金錢與資源配置，理想需要搭配現實策略，才能真正走遠。

●摩羯座

本周火星將進入你的個人領域，行動力將明顯提升，但也要留意過度操勞。這是一段為自己負責、重新掌握主導權的時期。射手新月提醒你適度放慢腳步，整理內在情緒與舊模式。休息不是退步，而是為下一階段蓄力。

●水瓶座

本周火星將讓你在幕後默默努力，很適合處理尚未公開的計畫或心理層面的整理。射手新月將為你帶來新的社交圈或團隊方向，你可能遇到理念相近的人。本周很適合為長期願景找盟友，而不是單打獨鬥。

●雙魚座

本周火星將讓你在團隊、社群或目標規劃上更有執行力，不再只是配合他人。射手新月將影響你的事業與人生方向，可能出現新的職涯想法或曝光機會。本周很適合為未來設定更清楚的位置，讓夢想有實際出口。

民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

