12星座一周運勢出爐 金牛適合談薪水、魔羯小心生病

篠安老師分享12星座一周運勢。（示意圖／Pixabay）

星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析，12星座在11月30日至12月6日的運勢。篠安老師提到，本周將遇到水星順行回到天蠍座，讓我們將重新面對真相與釐清界線；另外，12月5日遇到雙子滿月，可以針對友誼互動和人際關係方面的缺失或遺憾，透過滿月冥想來修補。

●牡羊座

本周牡羊座會把心中的不滿全部攤開說，雖然衝動但有助於釐清誤會。感情關係與合作上容易出現「界線不清」的問題，需要更直接表明需求。財務上有意外收支，避免衝動購物。

●金牛座

本周金牛座與人合作、人脈與伴侶關係是關鍵，有人伸出橄欖枝，也有人讓你看清「不值得再忍」。滿月帶來合約或合作的最終決定。財運穩中有進，適合談薪或談合作條件。

●雙子座

本周滿月將發生在雙子座的本命領域，生活像是按下「重啟鍵」，某段關係、習慣或工作模式將迎來分水嶺。可能有新計畫、新形象或新開始。注意喉嚨與呼吸系統健康。

●巨蟹座

本周巨蟹座想讓自己安靜沉澱，但外界卻一直來敲門，可以適時去回絕他人的邀約，工作或家庭有事情需要你處理，也可能揭露某段感情或友情中的秘密。適合整理房間、清理朋友圈。

●獅子座

本周獅子座的社群與人脈、朋友動向將影響對未來的決定，可能加入新的團隊，也可能退出一段無效生活圈。留意過度熱心造成負擔。感情方面可能遇到朋友變成情人或是情人像朋友一般的相處氛圍。

●處女座

本周處女座的工作表現將十分突顯，有被看見或被點名的機會，也可能被賦予重要的職責。本周也很適合整理檔案、做決策、提出改善方案。避免完美主義造成壓力。財務方面注意額外支出。

●天秤座

本周天秤座將開始重新相信某件事、某個人或自己的能力，也想為自己拓展新方向、學習新技能或準備旅行計畫。感情適合與對方長談了解彼此真正的想法，可重新定義彼此的期待。

●天蠍座

本周水星順行在天蠍座的星座上，終於能把想說的話整理清楚，可能在談判、討債、談條件、談感情方面將會有進一步的突破。滿月提醒注意金錢與信任問題，不要借錢給不確定的人。

●射手座

本周射手座在伴侶關係、合約與合作將會有明確的答案。人際關係方面有人將走進你的生活，也有人走出，將重新定義什麼樣的人值得共事或共處。單身者將有曖昧關係的突破性進展。

●摩羯座

本周摩羯座的工作將非常忙碌，需要整理細節、文件與檔案。另外，或許會收到與健康、保險、醫療相關的重要消息，可能迫調整作息或重新安排工作流程。健康方面要留意重感冒或體力透支。

●水瓶座

本周水瓶座的靈感大增、人際關係上將人氣上升，創作與社群活動活躍，但也容易因為朋友或團隊意見分歧而受挫。感情上有機會遇到有趣的人，與曖昧者的互動將更進一步。

●雙魚座

本周雙魚座的生活重心將落在家庭、工作與目標選擇，可能做出重要決定，像是換工作、搬家或重整生活方向。感情上需要對方給予更明確的安全感，很適合把心裡話說出口向對方真誠表達自己的感受。

廣告 廣告

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

邱澤包下文華東方整層辦婚宴 攜許瑋甯甜蜜亮相

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了